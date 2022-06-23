Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, 25-26 Haziran'da Bursa'da yapılacak - Son Dakika
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Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, 25-26 Haziran'da Bursa'da yapılacak

23.06.2022 11:03
Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, 25-26 Haziran'da Bursa'da yapılacak

Bursa'da hafta sonu yapılacak Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, 90. defa düzenlenecek.

Bursa'da hafta sonu yapılacak Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, 90. defa düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, en eski ulusal şampiyonalardan biri olan organizasyonun 25-26 Haziran'da Bursa'da Atıcılar Pisti'nde gerçekleşeceği aktarıldı.

İlk 1924 yılında yapılan Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nın 1939 senesine kadar aralıksız düzenlendiği belirtildi. Bazı yıllar çeşitli sebeplerden dolayı yapılamayan ve bu sene 90. kez yapılacak şampiyonada ayrıca 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nın tasnifinin de gerçekleşeceği kaydedildi.

Pist yürüyüşü ve çoklu branşların da dahil olduğu şampiyonada toplam 42 branşta madalyaların sahiplerini bulacağı bildirildi.

Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün gerçekleşecek erkekler 100 metre mücadelesini birinci bitiren atletin, aynı zamanda Cezmi Or Kupası'nı da kazanmış sayılacağı ifade edildi.

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Kaynak: AA

Atletizm, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, 25-26 Haziran'da Bursa'da yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, 25-26 Haziran'da Bursa'da yapılacak - Son Dakika
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