Türkiye, Cumhuriyet tarihinde kadınlarda ilk kez Avrupa'nın en büyüğü oldu - Son Dakika
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Türkiye, Cumhuriyet tarihinde kadınlarda ilk kez Avrupa'nın en büyüğü oldu

11.03.2022 21:49
Türkiye, Cumhuriyet tarihinde kadınlarda ilk kez Avrupa'nın en büyüğü oldu

Bulgaristan'da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, kadınlar serbest stilde Avrupa şampiyonu oldu.

Bulgaristan'da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, kadınlar serbest stilde Avrupa şampiyonu oldu. 23 ülkenin katıldığı turnuvayı 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamlayan milli sporcularımız, Cumhuriyet tarihinde kadınlarda ilk kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Plovdiv şehrinde yapılan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen erkeklerde Avrupa ikincisi olan Türkiye, kadınlar serbest stilde de oldukça başarılı sonuçlara imza attı. Erzincan Üzümlü Spor Kulübü sporcusu Ahıska Türkü Elvira Kamaloğlu, 57 kg'da Avrupa şampiyonu olarak Türkiye'ye, grekoromen erkeklerden sonra altın madalya getiren ikinci isim oldu. U23 kadınlarda Aslı Demir gümüş madalya kazanırken, Türkiye'yi Avrupa'nın zirvesine taşıyan yolda Rahime Arı, Zeynep Yetgil, Yağmur Çakmak ve Mehtap Gültekin de bronz madalya kazanarak gurur yaşattı.

23 ülkeden sporcunun katıldığı şampiyonada kadınlar serbest stilde Türkiye, 143 puan toplayarak kadınlarda ilk kez Avrupa Şampiyonu olurken, 120 puan toplayan Macaristan ikinci ve 118 puan toplayan Polonya da üçüncülüğü elde etti.

GURUR TABLOSU: - Altın Madalya: 57 kg Elvira Kamaloğlu- Gümüş Madalya: 68 kg Aslı Demir- Bronz Madalya: 53 kg Rahime Arı55 kg Zeynep Yetgil65 kg Yağmur Çakmak

76 kg Mehtap Gültekin


Türkiye, Cumhuriyet tarihinde kadınlarda ilk kez Avrupa'nın en büyüğü oldu
Türkiye, Cumhuriyet tarihinde kadınlarda ilk kez Avrupa'nın en büyüğü oldu
Türkiye, Cumhuriyet tarihinde kadınlarda ilk kez Avrupa'nın en büyüğü oldu
Türkiye, Cumhuriyet tarihinde kadınlarda ilk kez Avrupa'nın en büyüğü oldu
Türkiye, Cumhuriyet tarihinde kadınlarda ilk kez Avrupa'nın en büyüğü oldu
YORUMLAR
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Genç milli güreşçi Elvira Kamaloğlu, Avrupa şampiyonu oldu Genç milli güreşçi Elvira Kamaloğlu, Avrupa şampiyonu oldu Son dakika... Milli sporcu Elvira Kamaloğlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı. Son dakika... Milli sporcu Elvira Kamaloğlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı. U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, grekoromen stilde Avrupa ikincisi oldu U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, grekoromen stilde Avrupa ikincisi oldu

Bulgaristan, Cumhuriyet, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye, Cumhuriyet tarihinde kadınlarda ilk kez Avrupa'nın en büyüğü oldu - Son Dakika


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