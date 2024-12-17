Türkiye'de de forma giyen ünlü basketbolcu evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Türkiye'de de forma giyen ünlü basketbolcu evinde ölü bulundu

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Letonyalı basketbolcu Janis Timma, Moskova'daki evinde ölü bulundu. Bir dönem Türkiye'de Darüşşafaka forması giyen 32 yaşındaki oyuncunun intihar ettiği iddia ediliyor.

17.12.2024 10:24  Güncelleme: 10:38
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Bir dönem Türkiye'de Darüşşafaka forması da giyen 32 yaşındaki Timma, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir evde ölü olarak bulundu.

"ANNA'YI ARA"

Rus medyasından Ren TV'nin aktardığı bilgilere göre Timma'nın intihar ettiği iddia ediliyor. Polisin yaptığı incelemelerde, ünlü oyuncunun telefonunda "Anna'yı Ara" yazılı bir ekran koruyucu olduğu ifade edildi. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

Janis Timma, kısa bir süre önce Ukraynalı şarkıcı ve oyuncu Anna Sedokova ile yollarını ayırmıştı. 9 Aralık'ta boşanan çift, son dönemde farklı şehirlerde yaşıyordu. 2020 yılında evlenen ikilinin çocukları bulunmuyordu.

MİLLİ TAKIMIN ÖNEMLİ İSMİYDİ

Baltık Basketbol Ligi'nde eski MVP ödülüne sahip olan Timma, Letonya Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından biriydi. 2023/24 sezonunda Türkiye'de Darüşşafaka forması giyen Timma, son olarak İspanya'nın Monbus Obradoiro ekibinde oynadı.

Türkiye'de de forma giyen ünlü basketbolcu evinde ölü bulundu

EuroLeague kariyerinde 5 sezon boyunca mücadele eden deneyimli oyuncu, Baskonia, Olympiacos, Khimki ve UNICS gibi önemli takımların formasını terletti. Timma'nın ölümü, basketbol camiasında derin bir üzüntüye neden olurken, soruşturmanın sonuçları merakla bekleniyor.

Türkiye\'de de forma giyen ünlü basketbolcu evinde ölü bulundu
Fatih Kocatürk
Fatih Kocatürk
Sondakika.com - Spor

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