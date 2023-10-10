Türkiye'de top koşturuyor! 4 kez gol kralı olan yıldız futbolcu ek iş arıyor

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen yıldız futbolcu Marco Paixao, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle ekonomik sorunlar yaşadığını ve ek gelir yolları aradığını söyledi.

"KENDİMİ UTANMIŞ HİSSEDİYORUM"

38 yaşındaki futbolcu, "İçimde taşıdıklarımı serbest bırakmam gerektiğini hissediyorum. Son 2.5 aydan sonra kendimi aşağılanmış ve utanmış hissediyorum. O kadar duygusal bir sınıra ulaştım ki bunu açığa vurmam gerekiyor. İçsel gücüm giderek zayıflıyor. Bu yıl bir mucizeyi daha gerçekleştirmek için içimdeki tüm motivasyon sönüyor. İçimde taşıdığım alev her geçen gün sönüyor" dedi.

"EK GELİR ARIYORUZ"

Dört kere gol kralı olan Paixao maddi yönden sıkıntı yaşadığını belirterek, "Yıllarca bize yalan söylediklerini, asla yerine getiremeyecekleri sözler verdiklerini, her hafta bizi kandırdıklarını, gözümüzün içine bakarak yalan konuştuklarını biliyoruz. Ancak yalan üstüne yalan atmaya devam ediyorlar. 2020-2021 sezonunda alacağım olan maaşlar hala ödenmedi. Kulübe olan borcumu kapatmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Ödeme konusunda bir plan yapmıştık ama buna uyan olmadı. Eşimle birlikte ailemizi desteklemek adına ek gelir yolları arayışı içindeyiz. Kulübün bana olan borcu hayli büyük. Sahada daima en iyisini vermeye çalışıyorum. 4 defa gol kralı oldum, takımı Süper Lig'e çıkartan golü attım ve geçtiğimiz sezon inanılmaz bir performansla 22 gol kaydettim" ifadelerini kullandı.