 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı

Antalyaspor'un Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaptığı sevinç ile tepki çeken İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, Türkiye'den sınır dışı edildi. Ülkesi İsrail'e dönen futbolcu, çiçeklerle karşılanıp omuzlarda taşındı.

15.01.2024 - 20:40,  Güncelleme: 21:18
Abone Ol

Antalyaspor, Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaptığı sevinç ile tepki çeken İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel sınır dışı edildi. Ülkesi İsrail'e dönen futbolcu, çiçeklerle karşılanıp omuzlarda taşındı.

ÜLKESİNDE OMUZLARDA TAŞINDI

Bu akşam saatlerinde ülkesine dönen futbolcu Jehezkel'i havaalanında yüzlerce vatandaş karşıladı. Çiçekler verilen futbolcu omuzlarda taşındı.

Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu ülkesinde kahraman gibi karşılandı

KADRO DIŞI KALDI, SINIR DIŞI EDİLDİ

Dün Trabzonspor'a attığı gol sonrası Antalyaspor tarafından önce kadro dışı bırakılan futbolcu gece saatlerinde de gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Jehezkel bugün sınır dışı edildi. İsrailli futbolcu ülkesinde kahraman gibi karşılandı.

Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu ülkesinde kahraman gibi karşılandı
Türkiye\'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail\'de kahraman gibi karşılandı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • Bekir Tekin: Nasıl gideceğini biliyorsun... Yanıtla 17 7

Antalyaspor, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Diplomasi, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı - Son Dakika


21:15
Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:46
Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:40
Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı
19:29
Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu
19:23
Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:58
Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39
Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37
İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti

Son Dakika
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:46 Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:40 Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı
19:29 Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu
19:23 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:58 Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39 Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37 İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
18:10 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 21:41:00. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement