Türkiye\'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail\'de kahraman gibi karşılandı

Antalyaspor, Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaptığı sevinç ile tepki çeken İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel sınır dışı edildi. Ülkesi İsrail'e dönen futbolcu, çiçeklerle karşılanıp omuzlarda taşındı.
Bu akşam saatlerinde ülkesine dönen futbolcu Jehezkel'i havaalanında yüzlerce vatandaş karşıladı. Çiçekler verilen futbolcu omuzlarda taşındı.
Dün Trabzonspor'a attığı gol sonrası Antalyaspor tarafından önce kadro dışı bırakılan futbolcu gece saatlerinde de gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Jehezkel bugün sınır dışı edildi. İsrailli futbolcu ülkesinde kahraman gibi karşılandı.
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