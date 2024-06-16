Türkiye-Gürcistan maçında Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak - Son Dakika
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Türkiye-Gürcistan maçında Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak

Türkiye-Gürcistan maçında Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile oynayacağı ilk maçı, Avrupa dışından görev verilen tek hakem olan Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek. Tello'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak.

16.06.2024 16:47
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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile oynayacağı ilk maçı, yönetece hakem belli oldu.

FACUNDO TELLO DÜDÜK ÇALACAK

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, BVB Dortmund Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak maçta Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak. Tello'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak. Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek.

Türkiye-Gürcistan maçında Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak

KITA DIŞINDAN GELEN TEK HAKEM

A Milli Takım'ın Gürcistan ile yapacağı maçı yönetecek Facundo Tello, EURO 2024'te Avrupa dışından görev verilen tek hakem olarak dikkati çekiyor. UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki iş birliği kapsamında Tello turnuvada maç yönetecek hakemler arasına dahil edildi.

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Son Dakika Spor Türkiye-Gürcistan maçında Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak - Son Dakika

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