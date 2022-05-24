Türkiye İş Bankası, 2024 Paris yolundaki milli sporcularla kısa film çekti - Son Dakika
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Türkiye İş Bankası, 2024 Paris yolundaki milli sporcularla kısa film çekti

24.05.2022 11:29
Türkiye İş Bankası, 2024 Paris yolundaki milli sporcularla kısa film çekti

Türkiye İş Bankası, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli sporcularla ilgili farkındalık oluşturmak adına kısa film yayımladı.

Türkiye İş Bankası, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli sporcularla ilgili farkındalık oluşturmak adına kısa film yayımladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesiyle (TMOK), 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için iş birliği yapan Türkiye İş Bankası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla "Senin Farkın Var" söylemiyle çektiği kısa filmde milli sporculara yer verdi.

Yayımlanan filmde, milli sporculardan judocu Mert Şişmanlar, cimnastikçi İbrahim Çolak, atlet Necati Er, eskrimci Nisanur Erbil, yüzücü Merve Tuncel, güreşçi Evin Demirhan kamera karşısına geçti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türkiye İş Bankası, Türkiye, Paris, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye İş Bankası, 2024 Paris yolundaki milli sporcularla kısa film çekti - Son Dakika


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