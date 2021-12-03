Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Vural'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı Açıklaması

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayınlayıp, "Gelişmiş bir toplumun en önemli şartı, tüm bireylerinin eşit şartlarda, ortak bir amaç etrafında birbirini anlayarak dayanışma içinde yaşayabilmesidir." ifadelerini kullandı.

Yayımladığı mesajda Kerim Vural, devletin en önemli sorumluluğunun, engelli vatandaşların toplum içinde mutlu bir yaşam sürdürmeleri için çaba göstermek ve onlara ulaşarak sorunlarına sahip çıkmak olduğunu dile getirdi.

Federasyon vizyonunu, "Her işitme engelli bireyin spora katılmasını sağlamak, hangi seviye olursa olsun spora dahil olan herkesin tam potansiyeline ulaşmasına imkan sağlamak, en üst düzeyde uluslararası başarıyla Edirne'den Kars'a her işitme engelli bireyin evine girerek, ilham olmak." sözleriyle aktaran Vural, "Bu amaç doğrultusunda 24 branşta 700'den fazla kulüp, 12 binden fazla lisanslı sporcumuzla yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdürüyor, bu vesileyle işitme engelli vatandaşlarımıza kendilerini spor ile daha güçlü ifade edebilmesine olanak sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İşitme engelliler spor camiasına faydalı olmaya devam edeceklerini aktaran Vural, tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü, daha iyi bir yaşam sürdürebilmelerine ve toplumsal farkındalığın artmasına vesile olması dilekleriyle kutladı.