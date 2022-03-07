Türkiye Kadın Zirvesi ve Türkiye Kadın Ödülleri Töreni yapıldı - Son Dakika

Türkiye Kadın Zirvesi ve Türkiye Kadın Ödülleri Töreni yapıldı.

Kadına şiddete dikkati çekmek, kız çocuklarının okuması ve kadın istihdamına farkındalık oluşturmak için "Kadın Dünyadır" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyona Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı katıldı.

Hilton İstanbul Bomonti Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilen törende spor dalında ödül alan isimler şunlar:

Yılın kadın sporcusu: Ayşe Begüm Onbaşı

Yılın Kadın Futbol Takımı: Beşiktaş Vodafone

Yılın kadın spor kulübü: VakıfBank Voleybol Takımı

Yılın kadın basketbol takımı ve sporcusu: Fenerbahçe Safiport, Latife Selin Şahin (Engelli Basketbol Milli Takım oyuncusu)

Yılın kadın spor yöneticisi: Berna Gözbaşı (Kayserispor Başkanı)