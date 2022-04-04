Türkiye Kupası finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak - Son Dakika
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Türkiye Kupası finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

04.04.2022 15:24
Türkiye Kupası finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda final karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı. 26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Türkiye Kupası finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

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Türkiye Futbol Federasyonu, Atatürk Olimpiyat Stadı, Türkiye Kupası, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Kupası finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Kupası finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak - Son Dakika
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