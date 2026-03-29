Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda birinci Fenerbahçe

29.03.2026 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kürek Takımı, Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde birinci oldu. Ödüller düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Adana'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda erkekler ve kadınlar kategorisinde Fenerbahçe Spor Kulübü birinci oldu. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Çukurova Üniversitesi Kayıkhane Tesisleri'nde 3 gün süren organizasyonda 21 kulüpten 250 sporcu mücadele etti.

HER İKİ KATEGORİDE DE FENERBAHÇE ZİRVEDE

Sağanak yağış altında yapılan final yarışları sonucunda erkekler ve kadınlar kategorisinde Fenerbahçe Spor Kulübü ilk sırada yer aldı.

Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nın 23 yaş altı gençler tek çifte kategorisinde Cevdet Ege Mutlu, iki çifte kategorisinde Halil Kaan köroğlu ve Alper Şevket Eren, iki tek kategorisinde Aydın İnanç Şahin ve Aytimur Selçuk, dört çifte kategorisinde Elis Özbay, Derin Kumuk, Emine Evra Elmalı ve Irmak Fertuğ birinci oldu. Organizasyonun PR2 Mix 2x kategorisinde Yiğit Doğukan Bozkurt ve Merve Sezer, PR3 Mix 4+ kategorisinde Batuhan Taş, Nurcan Kocaman, Hazal Urun, Recep Tula, İskender Ünlü, yarışları önde tamamladı.

KUPA SAHİPLERİNİ BULDU

Dereceye giren kulüplerin temsilcilerine kupalarını Adana Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ve Türkiye Kürek Federasyonu İl Temsilcisi Fazıl Yontar verdi.

2026 YILINDA İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçeli sporcular, böylece 2026 yılı içerisinde ikinci kez mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Türkiye Salon Kürek Şampiyonası'nda da kadınlar ve erkeklerde birinci olmuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Fatih Gültekin Fatih Gültekin:
    Tebrikler Takım????Fenerbahçe bir spor klubüdür. ?? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 21:37:10. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.