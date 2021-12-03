Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! İşte Süper Lig devlerinin rakipleri

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık 'ta yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası 'nda kura çekimi heyecanı yaşandı. Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu 'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

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