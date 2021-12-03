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Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! İşte Süper Lig devlerinin rakipleri - Son Dakika

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! İşte Süper Lig devlerinin rakipleri

03.12.2021 14:17
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! İşte Süper Lig devlerinin rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu. Buna göre Fenerbahçe, Afyonspor'la eşleşirken Galatasaray da Denizlispor'la karşılaşacak. Üst tura çıkma mücadelesinde Beşiktaş bir diğer Süper Lig ekibi Altay'la, Trabzonspor ise Boluspor'la karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı yaşandı. Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

SÜPER LİG DEVLERİ KENDİ SAHASINDA OYNAYACAK

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.

İŞTE 5. TUR EŞLEŞMELERİ:

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! İşte Süper Lig devlerinin rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! İşte Süper Lig devlerinin rakipleri - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! İşte Süper Lig devlerinin rakipleri - Son Dakika
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