Türkiye Kupası\'nda ilk finalist belli oluyor! İşte kritik maçın muhtemel 11\'leri

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da finale çıkmak için Konyaspor'la karşılaşıyor.
Medaş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve tek maç üzerinden oynanacak kritik mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Türkiye Kupası'nda 18 kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, en çok kazandığı organizasyonda 6 yıllık hasreti de bitirmek istiyor. Okan Buruk'un kritik mücadeleye ideale yakın bir kadroyla çıkması bekleniyor. Kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan, Jelert ve Morata da kamp kadrosunda yok.
Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Bazoer, Adil, Oğulcan, Jevtovic, Ndao, Yasir, Pedrinho, Yusuf, Kramer.
Galatasaray: Günay, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Mertens, Ahmed, Osimhen.
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