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Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig devlerinin rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig devlerinin rakipleri belli oldu

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi güçlü eşleşmelere sahne oldu.

22.01.2024 - 14:14,  Güncelleme: 14:24
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TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiren son 16 turu kura çekimi zorlu eşleşmelere sahne oldu.

TEK MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK

Türkiye Kupası'nda son 16 turundaki karşılaşmalar 6, 7 ve 8 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Trendyol Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği ile TFF 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor son 16 turu kura çekiminde yer aldı.

Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşmeler şöyle:

  • Sivasspor-Konyaspor
  • RAMS Başakşehir-Hatayspor
  • Gençlerbirliği-Trabzonspor
  • Antalyaspor-Beşiktaş
  • Fatih Karagümrük-Samsunspor
  • MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor
  • Galatasaray-Bandırmaspor
  • Gaziantep FK- Fenerbahçe
Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig devlerinin rakipleri belli oldu
YORUMLAR (9)
  • Murat Gunduz: Salatasaray kadar ballı bi takım gormedim Yanıtla 240 213
  • Oktay KUŞÇU: O salata senin midene oturacak haberin yok! 70 76
  • özkan akdemir: 24Erzincanspor'a başarılar dilerim. Yanıtla 15 123
  • Tolga Ozdemir: Ankaragücü müze basarilar dilerim Yanıtla 52 62
  • Ali Arslan: 6saray, kongre üyesi federasyon başkanı ve yönetimdeki 6sarayli 7 yöneticisi ile bandırmayı kurada çekmesi kadar doğal birşey yok şaşırmayın Yanıtla 43 42
  • bülent C.: Bizde Fener çıksın istiyorduk. Kuraları iptal etsinler. Biz varız. 34 43
  • Uğur RİZE: Antep bi bassa fenere ne olurdu.. şikebahçe hadi gaziantep Yanıtla 28 40
  • UğuR DURAN: Fenerbahçe taraftarı bile BANDIRMA diyecek ama CİMBOM bandıra bandıra yiyecek :))) Yanıtla 27 38
  • soncinsan: SERGEN - BEŞİKTAŞ maçı güzel olcak Yanıtla 2 40

Gençlerbirliği, Türkiye Kupası, Galatasaray, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig devlerinin rakipleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig devlerinin rakipleri belli oldu - Son Dakika
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