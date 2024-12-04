Türkiye Kupası'nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu - Son Dakika
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Türkiye Kupası'nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu

Türkiye Kupası\'nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş\'ın rekoru kırılıyordu

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 2. Lig ekibi Kepezspor'u konuk eden Konyaspor, rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu skorla yeşil-beyazlılar bir üst tura yükselirken, Melih Bostan da 3 golle yıldızlaştı. Bu sonuç, Beşiktaş'ın 10-0'lık Çorluspor galibiyetinin ardından turnuvadaki en gollü ikinci maç olarak tarihe geçti.

04.12.2024 20:31
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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Konyaspor, 2. Lig ekibi Kepezspor ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 9-0 kazandı.

MELİH BOSTAN HAT-TRICK YAPTI

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 45+1. dakikalarda Kramer, 11, 69 ve 85. dakikalarda Melih Bostan, 35. dakikada Prip, 42. dakikada Tunahan Taşçı, 77. dakikada Daniel Aleksic ve 89. dakikada Melih İbrahimoğlu kaydetti.

Türkiye Kupası'nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu

KUPA TARİHİNDEKİ EN GOLLÜ İKİNCİ MAÇ

Bu karşılaşma, Beşiktaş'ın Çorluspor karşısında aldığı 10-0'lık galibiyetinin ardından turnuvadaki en gollü ikinci maç oldu. Konyaspor, bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

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Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Okan Dogray:
    beşiktaş bi 9 daha saplamıştı unutmayın... 5 4 Yanıtla
  • Adnan Sunca:
    Galatasaray 9- balçova yaşam Spor- 1 maçı vardı 2 6 Yanıtla
  • Mehmet Aztekin:
    Beşiktaş 10 adanademirspor 0 var birde 4 2 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    israilin acısını bizim çocuklardan çıkarmışlar. 1 3 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Oynamadılar,oynasaydılar 15 tane gol atarlardı.. 0 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yine Boş İşler le Uğraşıyorsunuz 0 0 Yanıtla
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