Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu, final turuna geçildi! Kupa yolunda format değişiyor - Son Dakika
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Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu, final turuna geçildi! Kupa yolunda format değişiyor

04.03.2022 08:53
Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu, final turuna geçildi! Kupa yolunda format değişiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final etabı tamamlandı. Trabzonspor, Kayserispor, Sivas ve Alanyaspor yarı finale kaldı. Tek maç eleme sistemi bu turda devre dışı kalıyor. Rövanşlı oynanacak iki ayaklı turda ilk karşılaşmalar 19 Nisan'da oynanacak.

Trabzonspor, Kayserispor, Sivasspor ve Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda son dört takım arasına kalmayı başardı. Final yolundaki eşleşmeler dikkat çekti.

Eşleşmeler nasıl oldu?

Beşiktaş'ı eleyen Kayserispor, Antalyaspor'u eleyen Trabzonspor'la eşleşti. Gaziantep'i kupanın dışına iten Alanyaspor ise Fatih Karagümrük'ü eleyen Sivasspor'la rakip oldu.

  • Alanyaspor-Kayserispor
  • Trabzonspor-Kayserispor

İLK MAÇ 19 NİSAN'DA

Yarı finale kadar eşleşmeler tek maç eleme usulüyle gerçekleşmişti. Yarı final iki ayaklı oynanacak. Yarı finalde ilk maçlar 19 Nisan'da, rövanşlar ise 10 Mayıs'ta oynanacak.

Kimleri elediler?

Kayserispor: 3. turdan başlayan Kayserispor, 3. Lig ekibi Artvin Hopa'yı eledi. Ardından Iğdır FK, 68 Aksaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı kupanın dışına itti.

Trabzonspor: Bordo-Mavililer'in ilk rakibi TFF. 1. Lig ekibi Boluspor'du. Trabzonspor, Boluspor'un ardından Denizlispor ve Antalyaspor'u eleyerek yarı finale yükseldi.

Alanyaspor: Alanyaspor 4. turda 3. Lig ekibi Osmaniye'yi yenerek başladı. Sırasıyla Mardin 1969, Adana Demirspor ve son olarak Gaziantep'i eleyerek yarı finale yükseldi.

Sivasspor: Yiğido, 5. turda TFF 1. Lig'den Ankaragücü'nü eledi. Ardından Bandırmaspor'u mağlup eden Sivasspor, çeyrek finalde Fatih Karagümrük'ü kupanın dışına iterek yarı finale yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası, Kayserispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu, final turuna geçildi! Kupa yolunda format değişiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu, final turuna geçildi! Kupa yolunda format değişiyor - Son Dakika
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