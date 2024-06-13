TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti - Son Dakika
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TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti

TFF\'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa\'nın formatı değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da format değişikliğine gitti. Türkiye Kupası'nda grup formatına dönülürken, Süper Kupa ise gelecek sezondan itibaren Süper Lig şampiyonu ile Süper Lig ikincisi ve Türkiye Kupası şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacak.

13.06.2024 17:56
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Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatının değiştirdi. TFF'den yapılan açıklamada Türkiye Kupası'nın grup formatına döneceğini, Süper Kupa'nın ise gelecek sezondan itibarenSüper Kupa 2024-2025 Sezonu Süper Lig şampiyonu ile Süper Lig ikincisi ve Türkiye Kupası şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

YAYIN GELİRİ 3 KATINA ÇIKTI

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu ile Turkuvaz Medya Grubu arasında yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayınlarını içeren anlaşma yayın geliri 3 katına çıkartılarak bir yıl daha uzatıldı. Süper Lig ve 1. Lig yayın gelirinin 2,5 katına çıkartılmasından sonra Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayın gelirinin de 3 katına çıkartılmasıyla Türkiye Kupası'na katılacak ve Süper Kupa maçını oynayacak kulüpler 2024-2025 Sezonunda önceki sezona göre üç kat daha fazla kazanç elde edecekler.

TÜRKİYE KUPASI'NDA YENİ FORMAT

Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nin formatını hazırlayan Hypercube firmasının yaptığı değer artırıcı çalışma sonrasında TFF Yönetim Kurulu'na sunduğu rapor ile şekillenen yeni format eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamalarından oluşacak.

1 - Eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanacak olan Swiss Sistem'e göre oynanacak. Mevcut statüdeki eleme turlarında seri başı takımın kendi sahasında oynaması kuralı ise yeni statüde uygulanmayacak.

GRUP UYGULAMASINA GEÇİLİYOR

2 - Yeni formatta; gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım lig ve başarı sırasına göre sıralanarak 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan 2'şer takım olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından 1'er takım ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

3 - Önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA kupalarında temsil edecek 5 takım doğrudan grup müsabakalarına katılacak. Diğer 19 takım ise eleme turları sonrasında grupta yer alma hakkı elde edecek.

SÜPER KUPA DA DÖRTLÜ FİNAL ŞEKLİNDE OYNANACAK

2023-2024 Süper Kupası Süper Lig Şampiyonu ile Türkiye Kupası Şampiyonu arasında oynanacak. Sonraki sezonlardan itibaren ise Süper Kupa yeni formatıyla oynanacak. Yeni formata göre Süper Kupa 2024-2025 Sezonu Süper Lig Şampiyonu ile Süper Lig İkincisi ve Türkiye Kupası Şampiyonu ile Türkiye Kupası Finalisti 'nin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacak."

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Son Dakika Spor TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Kürsat Dalbay: Çokta önemli degil, tff kendin çal kendin oyna 41 2 Yanıtla
    Nusret Özbakan: aynen öyle. zaten fenerbahçenin olmadığ bir turnuvada reyting olmaz 21 20
  • mustafa sagdic: turkiye kupasina katilmamamali fenerbahce kwndileri xalip kendileri oynasin 11 2 Yanıtla
  • Erkut Köse: Mevcut yönetim seçimde olmayacağı için nasılda böyle karar aldırıyor gelen yeni yönetim belki istemeyecek bunu ki türkiye kupası grup maçları sıkıyor ve tribün az alıyor bu yüzden çoğunluğu tek maç elemeli oldu daha güzeldi 6 0 Yanıtla
    Kamil Şenel: Ülkenin sorunu da bu zaten. Kim gelirse gelsin standart Bi düzeni olmalı futbolun. Kurallar her seferinde herkes tarafından sürekli değişiyor. Artık değişiklik yapılmazsa bazı şeylerde garip geliyor. 0 0
  • O bir Karşıyakalı: Madem öyle birinci lig şampiyonuda alınsın turnuvaya 2 0 Yanıtla
  • ali öztürk: işte bu da herşeyin sadece birilerinşn cebini doldurmak için yapıldığığının net ispatı. izlemeyin artık, ilgilenmeyin şu maçlarla kullandırtmayın kendinizi. üzerinizden tonlarca para kazandırtmayın bşrntopunnpeşinden koşmaktan başka hiçbir katma değeri olmayan insanlara... 1 0 Yanıtla
  • Aa: tınnnnnnn 0 0 Yanıtla

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