Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol - Son Dakika
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Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol

26.03.2022 16:48
Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol

Bitci Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Çukurova Basketbol, Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek, kupanın sahibi oldu.

Bitci Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Çukurova Basketbol, Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek, kupanın sahibi oldu.

Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyodu 23-16 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 41-27 galip girdi. Maçın 3. periyotunda aradaki sayı farkını iyice açan Çukurova Basketbol, bu periyotu da 58-45 önde girdi. Maçın son periyotunda oyuna ağırlığını koyan Mersin ekibi, maçı 71-58 yenerek kupanın sahibi oldu.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Fatih Güler xx, Çağlar Özkan xx

Fenerbahçe Safiport: Satou Sabally 8 x, Manolya Kurtulmuş 8 x, Olcay Çakır Turgut 2 x, Şerife Alperi Onar 2 x, Elizabeth Olatayo Williams 12 xx, Tuğçe Canitez 3 x, Kayla Renae Mc Bride 8 x, Alina Iagupova 15 xx

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3 x, Sinem Ataş 7 x, Temitope Tıtılola Fagbenle 21 xxx, Renara Tiffany Hayes 8 x, Dejuana Tenis Boner 24 xxx, Esra Ural Topuz 3 x, Jasmine Loretta Thomas 5 x

1. periyot: 16- 23 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

Devre: 27-41 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

3. periyot: 45-58 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine) - MERSİN

Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol
Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol
Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol
Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol
Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol
Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol
Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol
Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol
Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol
Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol
Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol
Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol
Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol
Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol
Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol
Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol
Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol
Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol
Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol
Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol
Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol
Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol
Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol
Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol

YORUMLAR
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Bitci Kadınlar Türkiye Kupası 2022 final basın toplantısı düzenlendi Bitci Kadınlar Türkiye Kupası 2022 final basın toplantısı düzenlendi Bitci Kadınlar Türkiye Kupası 2022 final basın toplantısı düzenlendi Bitci Kadınlar Türkiye Kupası 2022 final basın toplantısı düzenlendi Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: OGM Ormanspor: 93 Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 96 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: OGM Ormanspor: 93 Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 96

Çukurova Basketbol, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol - Son Dakika


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