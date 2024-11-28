Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak - Son Dakika
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Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak

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A Milli Takımımızın Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçına Ali Sami Yen Spor Kompleksi (RAMS Park) ev sahipliği yapacak. Rövanş karşılaşması ise Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak.

28.11.2024 16:39
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A Milli Takımımızın 20 Mart Perşembe günü Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçı İstanbul'da oynanacak.

İLK MAÇ ALİ SAMİ YEN'DE

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin (RAMS Park) ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.

RÖVANŞ PUSKAS ARENA'DA

Ay-Yıldızlılar, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak. Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak.

Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi\'nde oynanacak

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Son Dakika Spor Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Yüzde yüz lider çıkacağımız Grup'tan ikinci olup play-off'lara gitmek, akıl tutulması. 61 0 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Küçük takım topçularıyla büyük maçlar oynanmaz. 8tastan topçu almayın la sakın! Oyuncumuzu oynatmıyonuz diye ağladılar oynayınca da kalecisiyle stoperi golleri yedirdi bütün grup maçlarının emeği tek maçta yok oldu. Delikanlı takımların delikanlı oyuncuları gerekli 36 1 Yanıtla
  • Süleyman Işık:
    cehenneme hoşgeldin Macar.. 17 0 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    NEDEN TOKİ ARENA BU SAHADA OYNANMASIN İSTEMİYORUZ. 1 14 Yanıtla
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