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Türkiye-Macaristan Spor Tarihi Sergisi başkentlilerle buluştu - Son Dakika

Türkiye-Macaristan Spor Tarihi Sergisi başkentlilerle buluştu

02.10.2021 11:50
Türkiye-Macaristan Spor Tarihi Sergisi başkentlilerle buluştu, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Macaristan Büyükelçiliği, Macaristan Olimpiyatlar ve Spor Müzesi, Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı ve İstanbul Macar Kültür Merkezi iş birliğiyle Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde Türkiye-Macaristan futbol tarihini anlatan 'Yeşil...

Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Macaristan Büyükelçiliği, Macaristan Olimpiyatlar ve Spor Müzesi, Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı ve İstanbul Macar Kültür Merkezi iş birliğiyle Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde Türkiye-Macaristan futbol tarihini anlatan 'Yeşil Sahada Kardeşler-Birlikte Karşılaşmada' konulu sergi açıldı. Sergi, 27 Ekim tarihine kadar açık kalacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Macaristan Olimpiyatlar ve Spor Müzesi öncülüğünde, Macaristan Büyükelçiliği, Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı ve İstanbul Macar Kültür Merkezi iş birliğiyle Macar ve Türk ortak futbol tarihini anlatan 'Yeşil Sahada Kardeşler-Birlikte Karşılaşmada' adlı sergi Başkentlilerin beğenisine sunuldu. Kızılay Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen sergi açılışına; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü ve TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kabasakal, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Spor Diplomasisinden Sorumlu Genel Müdür Istvan İgloi Nagy ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükelçilik'ten teqball masası hediye edildi

Sergi açılışında imzalanan protokolle Macaristan Büyükelçiliği tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına Teqball Masası hediye edilirken, 'Teqball Sporu'nu Türkiye'de tanıtmak amacıyla Macar sporcular maç da yaptı. Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis sergi açılışında yaptığı konuşmada, "1 ay boyunca sergiyi gezme şansı bulacaksınız. Teqball Sporu şu anda en hızlı gelişen spor dalı. Dünyada 118 ülkede federasyonu bulunan bir spor. Türkiye'de de bu sporu yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu konuda hem Gençlik ve Spor Bakanlığı hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği çalışmalarına başlamak istiyoruz" dedi.

Nagy: "Geçmişimizle gurur duyduğumuz gibi geleceğimizle de gurur duyuyoruz"

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Spor Diplomasisinden Sorumlu Genel Müdür Istvan İgloi Nagy de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buradaki sergimizde bir zamanlar Macarlar futbol öğretenler arasında yer almaktaydı. Geçmişimizle gurur duyduğumuz gibi geleceğimizle de gurur duyuyoruz. Türk dostlarımıza teqball sporunu öğreteceğiz ondan sonra onlar bize gelecekler. Olimpiyat finalinde Macar-Türk finalini görürsek bundan çok mutluluk duyarız. Bu masayı tüm iyi dileklerimizle getirdik sağlıkla kullanın."

Türkiye ve Macaristan spor tarihi sergi ile yaşatılıyor

Maket futbolculardan eski spor haberlerinin yer aldığı gazete kupürlerine, alınan ödüllerden kupalara kadar Türkiye-Macaristan futbol tarihini anlatan ve çeşitli materyallerin yer aldığı sergiyi gezen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu ise, "Macar-Türk ortaklığını anlatan sergide sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ülkelerimizin ortak tarihi yüzlerce yıl öncesine dayanıyor. Şahsım ve Ankara Büyükşehir Belediyesi adına bundan sonraki süreçte de her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu belirtmek isterim" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü ve TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan da, "Böyle güzel bir spor kısa sürede Türkiye'ye yayılacaktır. Bu güzel serginin ülkelerimiz arasında var olan kardeşliğimizi geliştirmesini temenni ediyorum" sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği sergi, 27 Ekim tarihine kadar gezilebilecek. - ANKARA

Türkiye-Macaristan Spor Tarihi Sergisi başkentlilerle buluştu
Türkiye-Macaristan Spor Tarihi Sergisi başkentlilerle buluştu
Türkiye-Macaristan Spor Tarihi Sergisi başkentlilerle buluştu
Türkiye-Macaristan Spor Tarihi Sergisi başkentlilerle buluştu

Büyükşehir Belediyesi, Macaristan, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye-Macaristan Spor Tarihi Sergisi başkentlilerle buluştu - Son Dakika Spor


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