Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranları belli oldu - Son Dakika
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Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranları belli oldu

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EURO 2024'te, F Grubu'nda yer alacak olan Türkiye'nin gruptan çıkma oranları belirlendi. Türkiye, Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile aynı grupta yer alacak. Gruptan çıkma oranlarına göre Türkiye'nin grup liderliği için oranı 4.18 olarak belirlendi. Grup liderliği için en yüksek oran 1.3 ile Portekiz'e verildi.

06.06.2024 14:26  Güncelleme: 14:35
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14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 öncesi Türkiye'nin gruptan çıkma oranları belli oldu.

FAVORİ PORTEKİZ

Grup liderliği için F Grubu'nun en zayıf takımı olarak Gürcistan gösterildi. Gürcistan'ın grubu lider bitirme oranına 13.3 verildi. Gürcistan'ın ardından en yüksek oran Çekya'ya verildi. Çeklerin grubunu lider bitirme oranı 5.51 olarak belirlendi. Türkiye ise F Grubu'nun liderliği için ikinci favori konumunda. A Milli Futbol Takımı'nın grubu lider bitirme oranı 4.18 oldu. Grup liderliği için favori olarak ise Portekiz gösterildi. Portekiz'e 1.3 oran verildi. Gruptan çıkacak iki takım için en yüksek oran Çekya - Gürcistan ikilisine verildi: 22.8

Diğer ihtimaller şu şekilde;

  • Türkiye-Gürcistan: 15.2
  • Türkiye-Çekya: 11.4
  • Portekiz-Gürcistan: 4.94
  • Portekiz-Çekya: 2.95
  • Portekiz-Türkiye: 1.92
Türkiye\'nin EURO 2024\'te gruptan çıkma oranları belli oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Gürcistan, Portekiz, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranları belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu: İkinci çıkarsak Fransa gelecek. Üçüncü çıkarsak İngiltere gelecek. Bu guruptan lider olarak çıkmadıktan sonra çeyrek final şansı sıfır. 3 0 Yanıtla
  • İsa İncirbölen: Portekiz şov yapar,bizimkiler Çekya ile eşit şansa sahip 2 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Lider çıkarız 7 puanla demedi demeyin 1 1 Yanıtla

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