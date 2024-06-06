Türkiye\'nin EURO 2024\'te gruptan çıkma oranları belli oldu

Spor

Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu

14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 öncesi Türkiye'nin gruptan çıkma oranları belli oldu.

FAVORİ PORTEKİZ

Grup liderliği için F Grubu'nun en zayıf takımı olarak Gürcistan gösterildi. Gürcistan'ın grubu lider bitirme oranına 13.3 verildi. Gürcistan'ın ardından en yüksek oran Çekya'ya verildi. Çeklerin grubunu lider bitirme oranı 5.51 olarak belirlendi. Türkiye ise F Grubu'nun liderliği için ikinci favori konumunda. A Milli Futbol Takımı'nın grubu lider bitirme oranı 4.18 oldu. Grup liderliği için favori olarak ise Portekiz gösterildi. Portekiz'e 1.3 oran verildi. Gruptan çıkacak iki takım için en yüksek oran Çekya - Gürcistan ikilisine verildi: 22.8

Diğer ihtimaller şu şekilde;