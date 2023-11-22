Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e grup lideri olarak katılacak A Milli Takım, ayak bastı parası olarak 9.5 milyon euroyu kasasına koyacak. Dev turnuvada dağıtılacak para miktarı da belli oldu.
EURO 2024'te grup etabında alınacak her galibiyette takımlar 1.5 milyon euro kazanacak. Beraberlik durumunda ise ülkeler 750 bin euroyu kasasına koyacak.
Yarı finale çıkanlar 5'er milyon euro alırken, şampiyon 10, finalist takım ise 7 milyon euro kazanacak. Bu rakamlar göz önüne alındığında tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan ülke 34 milyon euro kazanacak.
Son Dakika › Spor › Türkiye para basacak! İşte EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı - Son Dakika