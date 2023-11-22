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Türkiye para basacak! İşte EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı - Son Dakika

Türkiye para basacak! İşte EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı

A Milli Takım'ın da katılacağı EURO 2024'te dağıtılacak para ödülleri belli oldu. Sadece turnuvaya katılmasından dolayı ay-yıldızlılar, 9.5 milyon euroyu kasasına koyacak. Gruptaki her galibiyet 1.5 milyon, her beraberlik ise 750 bin euro.

22.11.2023 - 14:37,  Güncelleme: 14:59
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Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e grup lideri olarak katılacak A Milli Takım, ayak bastı parası olarak 9.5 milyon euroyu kasasına koyacak. Dev turnuvada dağıtılacak para miktarı da belli oldu.

HER GALİBİYET 1.5 MİLYON EURO

EURO 2024'te grup etabında alınacak her galibiyette takımlar 1.5 milyon euro kazanacak. Beraberlik durumunda ise ülkeler 750 bin euroyu kasasına koyacak.

TÜM MAÇLAR KAZANILIRSA 34 MİLYON EURO KAZANILACAK

Yarı finale çıkanlar 5'er milyon euro alırken, şampiyon 10, finalist takım ise 7 milyon euro kazanacak. Bu rakamlar göz önüne alındığında tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan ülke 34 milyon euro kazanacak.

A Milli Futbol Takımı, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye para basacak! İşte EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye para basacak! İşte EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı - Son Dakika
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