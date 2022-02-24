Türkiye, Ranking Grekoromen Güreş Turnuvasının ilk gününde 10 madalya kazandı - Son Dakika
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Türkiye, Ranking Grekoromen Güreş Turnuvasının ilk gününde 10 madalya kazandı

24.02.2022 22:15
Türkiye, Ranking Grekoromen Güreş Turnuvasının ilk gününde 10 madalya kazandı

İstanbul'da yapılan Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Ranking Turnuvasında heyecan başladı.

İstanbul'da yapılan Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Ranking Turnuvasında heyecan başladı. Türkiye, ilk günü 2 altın, 1 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 10 madalya ile tamamladı. Türkiye'ye altın madalya kazandıran isimler, 55 kiloda Adem Burak Uzun ve 130 kiloda Osman Yıldırım oldu.

Güreşin en prestijli organizasyonlarından biri olan Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Ranking Turnuvasının ilk gününde grekoromen stilde 55, 60, 63, 67, 87, 97 ve 130 kiloda maçlar yapıldı. Grekoromen stilde sabah seansında yapılan maçların ardından heyecan, akşam yapılan finallerle sona erdi. Milli sporcular, ilk günde 2 altın, 1 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 10 madalya elde etti.

NEFES KESEN MAÇLAR 55 kiloda akşam seansında üçüncülük-dördüncülük maçı için mindere çıkan Doğuş Yazıcı, Kazakistan'dan Marlan Mukashev'i 5-1 yenerek bronz madalya kazandı. 55 kiloda Adem Burak Uzun, Kazak rakibi Irmanı Alamedov karşısında ilk devreyi 5-0 yenik kapattı, ikinci devrede skoru eşitledi. Son puan avantajı ile milli sporcu, Türkiye'ye altın madalya kazandıran ilk isim oldu.60 kiloda final maçına çıkan Ekrem Öztürk, Kazak sporcu Yernar Fıdakhmetov'a 7-1 yenilerek gümüş madalyada kaldı.63 kilo bronz madalya mücadelesinde ise iki Türk sporcu karşılaştı. Ahmet Uyar, Abdurrahman Altan karşısında maçı 8-1 kazanarak bronz madalyaya ulaşan isim oldu.67 kilo bronz madalya maçında Furkan Yıldız sakatlığından dolayı minderden çekildi ve bronz madalya Volkan Çakıl'ın oldu.87 kilo maçında Ali Cengiz, Kazak Umalt Daudov karşısında ilk devreyi 8-2, ikinci devreyi de 10-2 alarak bronz madalyanın sahibi oldu.87 kiloda da iki Türk sporcu karşılaştı. Mehmet Ali Küçükosman ve Metehan Başar arasındaki maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Metehan Başar son puan avantajı ile bronz madalyayı kazandı.97 kiloda Abdulkadir Çebi, yine Kazakistan sporcu ile karşılaştı. Milli sporcu,  I. Umelayev karşısında teknik üstünlükle maçı 9-0 kazanarak bronz madalya kazandı. 130 kiloda Rıza Kayaalp, Polonya'dan Rafal Andrzej'ı 1 dakika 36 saniyede teknik üstünlükle (8-0) yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.130 kilo final maçında Osman Yıldırım, Azeri Beka Kandeleki ile karşılaştı. Yarı finalde Rıza Kayaalp'i yenen Kandeleki karşısında üstün bir oyun sergileyen Osman Yıldırım, maçı 3-1 kazanarak altın madalyaya ulaştı.Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Ranking Turnuvasına yarın yapılacak olan maçlarla devam edilecek. Sabah eleme karşılaşmaları ile başlayacak olan turnuvada grekoromen stilde 72, 77 ve 82 kilo, Kadınlar serbest stilde ise 57, 62, 68 ve 76 kilolarda madalya mücadeleleri yapılacak.

Türkiye, Ranking Grekoromen Güreş Turnuvasının ilk gününde 10 madalya kazandı
Türkiye, Ranking Grekoromen Güreş Turnuvasının ilk gününde 10 madalya kazandı
Türkiye, Ranking Grekoromen Güreş Turnuvasının ilk gününde 10 madalya kazandı
Türkiye, Ranking Grekoromen Güreş Turnuvasının ilk gününde 10 madalya kazandı
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Hamit Kaplan, Yaşar Doğu, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye, Ranking Grekoromen Güreş Turnuvasının ilk gününde 10 madalya kazandı - Son Dakika


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