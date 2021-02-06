Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3 Türkiye rekoru kırıldı

Turkcell Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nın ikinci gününde üç Türkiye rekoru kırıldı.

Ataköy Atletizm Salonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, geçen sene yaşamını yitiren Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) İstanbul İl Temsilcisi Selahattin Yıldız'ın anısına düzenleniyor.

Organizasyon, 13 Şubat'ta düzenlenecek Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası ve 20 Şubat'ta organize edilecek Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası için de seçme niteliği taşıyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, erkekler 60 metre engellide Mikdat Sevler, kendisine ait 7.78'lik Türkiye rekorunu seçmede 7.72 ile kırıp, finalde de 7.80'lik bir derece yaptı. Final yarışını Kuveytli Yakup Muhammed Al Youha 7.69 ile galip tamamlarken, ikinci gelen Mikdat da Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Erkekler 200 metre mücadelesinde Oğuz Uyar ilk sırayı elde edip, aynı zamanda Türkiye 23 yaş altı salon rekorunun yeni sahibi oldu. 20 yaşındaki Oğuz Uyar, iki hafta önce 21.29 ile egale edip Batuhan Altıntaş ile paylaştığı rekor derecesini, finalde 21.25'e indirmeyi başardı.

20 yaş altı kadınlar 800 metrede Gaziantep'ten Süreyya Yıldız, 2.10.08'lik derecesiyle şampiyonluk ipini göğüsleyip, 18 yaş altı Türkiye rekorunu da ele geçirdi. Süreyya, Aslı Arık'ın 2012'de 2.10.66'lık zamanıyla kırdığı rekoru sekiz yıl sonra 0.58 saniye aşağı çekti.

Diğer sonuçlar

Erkekler uzun atlamada Muammer Demir, 7.74 ile birinciliği alırken, Emine Selda Kırdemir, 5.82 metreyle kadınlar uzun atlamada zirveye çıkan isim oldu.

800 metre büyük erkeklerde Murat Yalçınkaya, büyük kadınlarda ise Tuğba Toptaş şampiyonluk ipini göğüsledi.

Gülle atma büyük kadınlarda Emel Dereli, 17.50 metreyle zirveye çıkarken, 20 yaş altıda ise Büşra Hatun Ekinci 14.18 ile Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası barajını yakaladı. Büşra'nın ardından ikinci olan Zeynep Hilal Adıgüzel de 14.00 ile aynı şampiyonanın barajını geçen bir diğer sporcu olmayı başardı.

Günün diğer finallerinde Özge Can (60 metre engelli), Ayetullah Demir (60 metre engelli), Elif Polat (200 metre) ve Alperen Acet (yüksek atlama büyükler) ilk sırayı aldı.

20 yaş altı kategorisinde ise Yaren Yıldırım (60 metre engelli), Şafak Karsavran (200 metre), Atilla Göktuğ Taşdelen (yüksek atlama), Berkant Yaman (uzun atlama), Zeynep Kuran (200 metre), Yasemin Zehra Börekçi (uzun atlama) ve Mevlüt Kılıç (800 metre) birincilik elde etti.