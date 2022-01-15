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Türkiye şampiyonu Ahıskalı Elvira'nın hedefi ayyıldızlı mayoyla dünya şampiyonluğu - Son Dakika

Türkiye şampiyonu Ahıskalı Elvira'nın hedefi ayyıldızlı mayoyla dünya şampiyonluğu

15.01.2022 12:29
Türkiye şampiyonu Ahıskalı Elvira'nın hedefi ayyıldızlı mayoyla dünya şampiyonluğu

Ukrayna'da başladığı güreş sporunu ailesiyle birlikte geldikleri Erzincan'da sürdüren Ahıska Türkü Elvira Kamaloğlu (20), Balkan Şampiyonu ve gençlerde dünya 3'üncüsü oldu.

Ukrayna'da başladığı güreş sporunu ailesiyle birlikte geldikleri Erzincan'da sürdüren Ahıska Türkü Elvira Kamaloğlu (20), Balkan Şampiyonu ve gençlerde dünya 3'üncüsü oldu. Türk Milli Takım forması altında mücadele eden Elvira'nın yeni hedefi Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluğu.

Ukrayna'da yaşarken 12 yaşında serbest stilde güreşe başlayan Elvira Kamaloğlu, ailesi ve diğer Ahıska Türkleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirildi. Türk vatandaşlığına geçen Elvira, güreşmeye devam etti. Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra milli forma altında Balkan Şampiyonu olan Elvira, Rusya'nın Ufa şehrinde 2021'de düzenlenen 57 kiloda dünya 3'üncüsü oldu. Erzincan'da spor salonunda çalışmalarını sürdüren Elvira Kamaloğlu, güreşçi olan babasının desteğiyle 12 yaşında bu spora başladığını söyledi. Kardeşinin antrenmanı izlerken deneme amaçlı başladığı güreşte antrenörün kendisini beğendiğini anlatan Elvira şunları söyledi:

"Davetle başladığım spor hayatım devam ediyor. 10 seneden beri güreş ile uğraşıyorum. Yaklaşık 5 senedir profesyonel bir şekilde devam ediyorum. Kendime, 'Türkiye Cumhuriyeti kimliğim çıkar çıkmaz ülkemi en iyi şekilde temsil edip bayrağımı dalgalandıracağım' diye söz vermiştim. Vatandaşlığımı alır almaz ilk önce Türkiye Şampiyonu oldum. Sonra uluslararası turnuvalarda derece yaptım. Balkan şampiyonu oldum. En son Rusya'nın Ufa şehrinde gençler Dünya 3'üncüsü olarak ülkemi en iyi şekilde temsil ettim. Bu beni tatmin etmiyor. Çünkü benim hedefim şampiyonluk. Bundan sonraki hedefim Avrupa ve Dünya şampiyonluğu ile Olimpiyat Şampiyonluğu Allah nasip ederse."

'Elvira Türkiye şampiyonu oldu'

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan Ahıska Türklerinden başarılı güreşçi Elvira Kamaloğlu, U23 büyük bayanlar Türkiye Güreş şampiyonasında 57 kiloda birinci oldu.

3 hafta önce Tekirdağ Çorlu'da yapılan U23 büyük bayanlar Türkiye Güreş şampiyonasında 57 kiloda yarışan Erzincanlı sporcu Elvira Kamaloğlu Türkiye şampiyonu oldu. Kamaloğlu, 03- 09 Mart 2022'de Bulgaristan'ın Sofya şehrinde yapılacak olan Avrupa şampiyonasında ülkemizi ve Erzincan'ı temsil edecek. - ERZİNCAN

Türkiye şampiyonu Ahıskalı Elvira'nın hedefi ayyıldızlı mayoyla dünya şampiyonluğu
Türkiye şampiyonu Ahıskalı Elvira'nın hedefi ayyıldızlı mayoyla dünya şampiyonluğu
Türkiye şampiyonu Ahıskalı Elvira'nın hedefi ayyıldızlı mayoyla dünya şampiyonluğu
Türkiye şampiyonu Ahıskalı Elvira'nın hedefi ayyıldızlı mayoyla dünya şampiyonluğu
Türkiye şampiyonu Ahıskalı Elvira'nın hedefi ayyıldızlı mayoyla dünya şampiyonluğu
Türkiye şampiyonu Ahıskalı Elvira'nın hedefi ayyıldızlı mayoyla dünya şampiyonluğu
Türkiye şampiyonu Ahıskalı Elvira'nın hedefi ayyıldızlı mayoyla dünya şampiyonluğu
Türkiye şampiyonu Ahıskalı Elvira'nın hedefi ayyıldızlı mayoyla dünya şampiyonluğu
Türkiye şampiyonu Ahıskalı Elvira'nın hedefi ayyıldızlı mayoyla dünya şampiyonluğu

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Erzincan, Türkiye, Ukrayna, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye şampiyonu Ahıskalı Elvira'nın hedefi ayyıldızlı mayoyla dünya şampiyonluğu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türkiye şampiyonu Ahıskalı Elvira'nın hedefi ayyıldızlı mayoyla dünya şampiyonluğu - Son Dakika
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