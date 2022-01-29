Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunda başkanlığa Oğuz Aydın seçildi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) 5. seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa Oğuz Aydın seçildi.

Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut başkan Şahin Özen ve Oğuz Aydın yarıştı.

Kullanılan 116 oyun 58'ini alan Oğuz Aydın, başkanlığa seçildi. Şahin Özen'in 55 oyda kaldığı seçimde 3 oy da geçersiz sayıldı.

Yeni başkan Oğuz Aydın, genel kurulda yaptığı konuşmada, su altı sporunu tüm Türkiye'de yaygınlaştıracaklarını belirterek, "Bütün amacımız camiaya ve Türk sporuna hizmet. Bize oy veren, vermeyen herkesin başkanı olacağım. Herkesi kucaklayacağız." diye konuştu.

Başkanlığını Oğuz Aydın'ın yapacağı federasyonun yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Çetin Bingül, İrfan Sarıgül, Levent Ucuzal, Ali Rıza Çobanoğlu, Atilla Aras, Barbaros Görkey, Ferda Büyükbaykal, Metin Alati, Genco Genç, Mehmet Yıldırım, Bayrak Arıburun, Mehmet Kalyon, Nurel Gündoğdu, Selim Aluç.

Şahin Özen ise yapılan seçimde şaibe olduğunu savunarak seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini ve konuyu Asliye Hukuk Mahkemesine taşıyacaklarını belirtti.

Bu arada, bazı delegeler ile divan kurulu üyeleri arasında tartışma yaşandı. Polisin araya girmesiyle görevliler dışındaki kişiler salondan çıkarıldı.