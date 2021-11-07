Üye Girişi
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 4. Olağan ve 5. Mali Genel Kurulu - Son Dakika

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 4. Olağan ve 5. Mali Genel Kurulu

07.11.2021 15:50
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 4. Olağan ve 5. Mali Genel Kurulu

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun genel kuruluna tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Zeki Akıncı, yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun genel kuruluna tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Zeki Akıncı, yeniden başkanlığa seçildi.

Mamak Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 115 delegenin oy kullandığı genel kurulda mevcut başkan Mehmet Zeki Akıncı, 113 delegenin oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Seçimde kullanılan 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Mehmet Zeki Akıncı, yaptığı konuşmada, başta doğu ve güneydoğu illeri olmak üzere wushuda artık birçok kentten şampiyonlar çıktığını söyledi.

Federasyonun 2006 yılında kurulduğunu anımsatan Akıncı, " Batman'dan, Diyarbakır'dan çocuklar, artık dereceye giriyor. Bu, çalışmalarımız sayesinde oldu. Wushuda her geçen yıl başarı oranımız ve alınan madalya sayımız artıyor. Engel olmak isteyenlere rağmen gece gündüz çalışıyoruz. Pandemi süresince de sporcularımız çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Wushunun bugün bu noktada olmasını Abdurrahman Akyüz'ün ortaya koyduğu emek ve çalışma sağladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de bu çalışmalarımızı başarı odaklı sürdürmeye devam edeceğiz. Destek olan tüm delegelerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan vekili Abdurrahman Akyüz ise wushuda lisanslı sporcu sayısının her geçen gün arttığına dikkati çekerek, "Kulüplerimize malzeme desteği ve onlara her alanda yardımcı olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki sene Dünya Şampiyonası dahil birçok organizasyon olacak. Şimdiden çalışmalarımıza başlıyoruz. Hepsinden Allah'ın izniyle madalyalarla döneceğiz." diye konuştu.

Mehmet Zeki Akıncı başkanlığındaki yönetim kurulunda, Abdurrahman Akyüz, Muhammet Çapoğlu, Rıdvan Duran, Mücahit Demirtaş, Ebubekir Şahin, Muhammed Adak, Eyüp Aksoy, Hasan Mehmet Kuyumcu, Bayram Altaş, Faruk Hatipoğlu, Enver Tok, Bayram Altaş, Osman Hacıalioğlu, Hüseyin Karaca ve Burhan Kahraman yer aldı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 4. Olağan ve 5. Mali Genel Kurulu
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 4. Olağan ve 5. Mali Genel Kurulu
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 4. Olağan ve 5. Mali Genel Kurulu

Mehmet Zeki, Türkiye, Kung Fu, Wushu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 4. Olağan ve 5. Mali Genel Kurulu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Günden güne güzelleşiyor! Hande ev pozunu paylaştı, beğeni butonu çöktü 15:37 Günden güne güzelleşiyor! Hande ev pozunu paylaştı, beğeni butonu çöktü Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti 15:25 Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti Fransa'da Bizim Çocuklar'ı yerden yere vurdular! Tepkinin boyutu çok büyük 14:32 Fransa'da Bizim Çocuklar'ı yerden yere vurdular! Tepkinin boyutu çok büyük
İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı 14:11 İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı Otomobil sektöründe çip krizinden sonra bir kriz daha! Fiyatları uçuracak 13:49 Otomobil sektöründe çip krizinden sonra bir kriz daha! Fiyatları uçuracak Son dakika: İstanbul'da minibüs kazası, sıkışan yolcular kurtarılmaya çalışılıyor 13:33 Son dakika: İstanbul'da minibüs kazası, sıkışan yolcular kurtarılmaya çalışılıyor
Büyük skandal patlak verdi! Piyasaya sürdükleri onlarca kilo at etini bize yedirmişler 13:01 Büyük skandal patlak verdi! Piyasaya sürdükleri onlarca kilo at etini bize yedirmişler Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor 11:16 Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Konyaspor'u tutabilene aşk olsun! Göztepe'yi de yendiler Konyaspor'u tutabilene aşk olsun! Göztepe'yi de yendiler         
15:50
Gelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldı Gelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldı         
15:28
Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü         
15:02
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor         
14:21
İstanbul'da yeni bir metro hattı daha hizmete giriyor! Test sürüşleri yarın gerçekleştirilecek İstanbul'da yeni bir metro hattı daha hizmete giriyor! Test sürüşleri yarın gerçekleştirilecek         
13:52
Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke         
13:35
TİSK'ten görüşmeler öncesi dikkat çeken mesaj: Tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışıyoruz TİSK'ten görüşmeler öncesi dikkat çeken mesaj: Tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışıyoruz         
13:28
Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı         
11:17
Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi         
10:53
Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:48
2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu         
10:29
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler         
10:22
Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm         
10:12
Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı         
08:48
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 15:55:52. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 4. Olağan ve 5. Mali Genel Kurulu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement