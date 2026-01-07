Türkiye\'ye mi dönüyor? Osimhen hakkında yeni gelişme

Afrika Uluslar Kupası'nda Ademola Lookman ile tartışması gündem olan Victor Osimhen'in, Nijerya Milli Takımı kampını terk edip Türkiye'ye döneceği iddia edilmişti. Nijerya Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

"TÜRKİYE'YE DÖNECEK" İDDİASI GÜNDEM OLDU

Nijerya'nın Mozambik'i çeyrek finalde 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol atan Victor Osimhen, maç içinde Ademola Lookman ile yaşadığı tartışmayla da dikkat çekti. Nijerya basınında yer alan haberlerde, yıldız golcünün tartışma sonrası soyunma odasından erken çıktığı, takım otobüsünde tek başına oturduğu ve kimsenin yanına gitmediği öne sürüldü.

Osimhen'in teknik heyet ve federasyona "Milli takımla işim bitti, Türkiye'ye dönüyorum" mesajı verdiği iddiası da kısa sürede gündeme taşındı.

FEDERASYON YALANLADI: HER ŞEY YOLUNDA

Yaşananların ardından Nijerya Futbol Federasyonu, Osimhen'in kamptan ayrılacağı yönündeki iddiayı yalanladı. Nijerya Milli Takım Menajeri Dayo Enebi Achor, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kampımızda sorun yok. İki kardeş arasında yaşananlar, birkaç saat içinde kolayca çözüldü. Her şey yolunda."

GERGİNLİĞİN NEDENİ PAS TARTIŞMASI MI?

Nijerya basınında çıkan haberlerde, Osimhen'in maç sırasında kendisine pas atılmamasına sinirlendiği anların görüntülerinin olayın fitilini ateşlediği kaydedildi. Tartışmanın, Lookman'ın yanı sıra Onyemaechi ve Akor Adams ile yaşanan pozisyonlar sonrası büyüdüğü ileri sürüldü.