Türkiye Yıldız Kürek Milli Takımı, Azerbaycan'daki turnuvayı 14 altın madalyayla tamamladı - Son Dakika

Türkiye Yıldız Kürek Milli Takımı, Azerbaycan'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası-2022 Turnuvası'nı 14 altın, 1 gümüş madalyayla tamamladı.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesindeki Sugovuşan köyünde dün start alan Mingeçevir şehrinde devam eden Cumhurbaşkanlığı Kupası-2022 Turnuvası, akademik kürek kategorisinde yapılan müsabakalarının ardından sona erdi. Türkiye Yıldız Kürek Milli Takımı, turnuvanın ilk gününü 12 altın, ikinci gününü ise 2 altın, 1 gümüş madalya olmak üzere toplam 14 altın, 1 gümüş madalyayla tamamladı. Kano ve kürek kategorisinde en çok madalya alan milli sporcular, turnuvada kano ve kürek kategorisinde kupanın sahibi oldu.

Karabağ'da düzenlenen ilk uluslararası spor organizasyonu

Azerbaycan'ın ulusal lideri merhum Haydar Aliyev'in 99. doğum günü dolayısıyla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kupası-2022, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın Sugovuşan köyünde ilk kez düzenlenen 'uluslararası turnuva' olma özelliği taşıyor.

İlk gün kano ve kürek yarışlarıyla başlayan ve bugün sonra eren turnuvaya Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan, Moldova ve Özbekistan'ı temsil eden 100'den fazla sporcu katıldı. - BAKÜ