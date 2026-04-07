Türkiye\'nin ilk engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin\'den çifte derece

07.04.2026 16:58
Otomobil sporlarında 2026 sezonu, 3-4 Nisan tarihlerinde Muğla'da düzenlenen Ege Rallisi ile başladı. Türkiye’nin ilk engelli kadın pilotu Kübra Denizci Keskin, şampiyona da hem kendi kategorisinde hem de kadın pilotlar klasmanında ikinci oldu. Binance TR, yeni sezonda da Kübra Denizci Keskin'in ana sponsoru olarak yol arkadaşlığına devam edeceğini duyurdu.

Muğla'da düzenlenen Ege Rallisi ile startı verilen otomobil sporlarında 2026 sezonu, 30 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde yine Muğla'da düzenlenecek Bodrum Rallisi ile devam edecek. Şampiyona heyecanı 6-7 Haziran tarihlerinde Yeşil Bursa Rallisi ile Bursa'ya taşınırken, 22-23 Ağustos tarihlerinde Kapadokya Rallisi için Nevşehir'de direksiyon sallanacak. Sezonun son virajına girilirken 19-20 Eylül'de Eskişehir Rallisi, 17-18 Ekim'de Kocaeli Rallisi gerçekleştirilecek ve şampiyona 14-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Rallisi ile final yapacak.

2004 yılında geçirdiği kaza sonrası omurilik yaralanması yaşamasına rağmen eğitimine ara vermeyerek iki yüksek lisans tamamlayan ve 2022 yılında ralli lisansını alarak profesyonel kariyerine başlayan Kübra Denizci Keskin de ilk yarıştan dereceyle ayrıldı. Keskin, yeni sezonda hem Türkiye hem de Avrupa pistlerinde şampiyonluk mücadelesi verecek.

"ÜLKEMİ AVRUPA'DA TEMSİL ETMEK BÜYÜK BİR GURUR"

Ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, her yılın kendisi için yeni bir öğrenme süreci ve tecrübe olduğunu belirterek “Geçen yıl hem Türkiye Ralli Şampiyonası'nda hem de Avrupa Ralli Şampiyonası'nda yarıştım. Avrupa Ralli Şampiyonası'nın Çek Cumhuriyeti ayağında kategorimde birincilik elde ettim. Bu, benim için çok önemli bir başarıydı. Çünkü ben dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotuyum. Ülkemi Avrupa'da temsil etmek büyük bir gurur. Avrupa ile ilgili hayallerim devam ediyor. Bu yıl ana sponsorum Binance TR ile birlikte yarışıyorum ve takımımızın adı da Binance TR. Sezona iyi hazırlandık, umarım bizim için çok güzel bir sezon olur" dedi.

Keskin, “Aslında bu yola özgürlük duygusuyla çıktım. 16 yaşında geçirdiğim bir kaza sonucu omurilik yaralanması yaşadım ve hayatıma tekerlekli sandalyeyle devam etmeye başladım. Ama otomobil benim için her zaman bir özgürlük kapısı oldu. En özgür hissettiğim yerde, en sevdiğim işi yapmak istedim. Çocukluk hayalimi gerçekleştirerek ralli pilotu oldum. Bugün kendi hayalimi gerçekleştirdim ama aynı zamanda birçok engelli bireye de 'sen de yapabilirsin' diyebildiğime inanıyorum. Engeller aslında kaldırıldığında ortada bir engel kalmıyor. Hem zihinsel hem de duygusal bariyerleri aşmak gerekiyor. Benim kullandığım gibi özel tertibatlı araçlarla engelsiz pilotlarla aynı şartlarda yarışabiliyoruz. Ralli paralimpik bir spor değil; herkesle birlikte yarışıyorum. Bu da hem sınırları zorladığımı hem de engelleri aştığımı gösteriyor" diye konuştu.

Keskin, geçen yıl Avrupa'ya gitmek istediğini ifade ederek, “Avrupa Ralli Şampiyonası'na katılmam konusunda bana destek oldular. İlk günden itibaren bunun sadece bir sponsorluk değil, ortak bir değer ve anlam birlikteliği olduğunu hissettik. Bu yıl iş birliğimiz büyüdü ve Binance TR ana sponsorum oldu. Ortak değerler üzerine kurulu bu birliktelik bana kendimi daha güçlü hissettiriyor, süreci daha anlamlı hale getiriyor. Ralli ile de birçok ortak noktası var. Bu yolculuğun uzun yıllar devam edeceğine inanıyorum. Özel tertibatlı bir araçla yarışıyorum ve bacaklarımı kullanmıyorum. Ayrıca yarış sırasında araçtan inemiyorum; tekerlekli sandalyem yanımda olmuyor. Diğer pilotlar dinlenme fırsatı bulurken ben çoğu zaman bunu yapamıyorum. Ama bir şeyi gerçekten istediğinizde, içinizde tutku ve azim varsa, sebatla ilerlediğinizde başarı mutlaka geliyor. Zorlandığım yarışlar oldu ama finişte kupayı kaldırdığımda o zorlukları değil, başarıyı hatırlıyorum. Bu yol benim için çok anlamlı. Bu yüzden kendimi yorulmuş hissetmiyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUM"

Keskin, Marmaris yarışının kendisi için çok heyecan verici olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaklaşık 5 aylık bir aradan sonra sezona başlamak, tekrar direksiyon başına geçmek harika bir his. Hava koşulları nedeniyle zorlayıcı bir başlangıç oldu ama iyi başladık. Avrupa Ralli Şampiyonası'nda tekrar Çek Cumhuriyeti'nde yarışmak istiyorum. Ayrıca bu yıl Roma da takvimimizde. Oralarda da güzel başarılar elde etmeyi hedefliyorum. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Bu yolda ilerlerken sadece kendim için değil, başkalarına da ilham verdiğime inanıyorum."

DÖNMEZ: UMARIM BU BİRLİKTELİĞİMİZ UZUN YILLAR DEVAM EDER

İş birliğinin stratejik önemine değinen Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez ise “Kübra Hanım'ın bizim için çok özel ve anlamlı bir hikayesi var. Bulunduğu alan ralli olsa da bizim alanımızla kıyaslandığında aslında çok ciddi ortak noktalar barındırıyor. Örneğin risk yönetimi açısından baktığımızda; sürekli değişen hava koşulları ve zemin şartları, onların çok hızlı, ani ve doğru kararlar almasını gerektiriyor. Çünkü yüksek belirsizlik ve yüksek risk söz konusu. Bizim tarafımızda da benzer şekilde yüksek belirsizlik ve volatilite var. Aynı şekilde hızlı ve doğru kararlar almak büyük önem taşıyor. Bir diğer ortak nokta ise teknoloji. Ralliciler; mühendislik optimizasyonları, araç teknolojisi gibi pek çok önemli parametrenin merkezinde yer alıyor" diye konuştu.

Dönmez, “Bizde de blok zincir teknolojisi ve algoritmalar yüksek teknoloji içeriyor ve sürecin merkezinde bulunuyor. Ancak bizim için en önemli ve anlamlı ortak nokta, Kübra Hanım'ın hikayesinde saklı. Onun engelleri kaldıran ve özgürlük teması üzerine kurulu hikayesinin bizim misyonumuzla doğrudan örtüştüğünü düşünüyoruz. 2004 yılında önemli bir kaza geçiriyor. Buna rağmen ilerleyen yıllarda iki yüksek lisans programını tamamlıyor. 2022 yılında ralli pilotu olabilmek için lisansını alıyor ve kısa süre sonra, 2024 yılında Avrupa Ralli Şampiyonası'nda podyuma çıkarak uluslararası bir başarı elde ediyor. Bu gerçekten inanılmaz bir başarı hikayesi. Bu açıdan baktığımızda engelleri aşma, azim ve kararlılık gibi birçok değer vizyonumuzla örtüşüyor. Biz bu birlikteliği sadece bir sponsorluk olarak görmüyoruz. Geçtiğimiz yıl sponsorlardan biriydik, bu yıl ise ana sponsor olduk. Ancak bunu bir logo görünürlüğü ya da ticari bir iş birliği olarak değerlendirmiyoruz. Daha çok bir anlam ve değer ortaklığı olarak tanımlamayı tercih ediyoruz. Umarım bu birlikteliğimiz uzun yıllar devam eder" dedi.

Co-pilot Kerem Deveci ise “Kübra ile bu ikinci sezonumuz. Gerçekten çok azimli bir pilot. İçinde bulunduğu zorluklarla da çok iyi başa çıkmayı biliyor. Ani durumlarda hızlı aksiyon alabiliyor. Geçen yıl Bodrum Rallisi'nde direksiyonla ilgili bir problem yaşamıştık. Çoğu pilotun yarışı bırakacağı bir noktada Kübra, 'Ben bırakmayacağım, yarışı bitireceğim' diyerek devam etti. Bu gerçekten takdir edilesi bir durum. Ben de bundan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kübra Denizci Keskin, 2024 yılında Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) Barum Rally'de Kadın Pilotlar birinciliği ve Kategori 5 üçüncülüğü elde etti. Keskin, 2025 yılında Barum Rally'de RC5 kategorisi birinciliği ve Kadın Pilotlar ikinciliği kupalarını kaldırdı. Türkiye Ralli Şampiyonası'nda (TRS) da Kategori 5 ikinciliği ve çeşitli etap birinciliklerine sahip oldu.

Advertisement
