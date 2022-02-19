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Tuzla Belediyesi Spor Okullarına yoğun ilgi - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Spor Okullarına yoğun ilgi

19.02.2022 00:58
Tuzla Belediyesi Spor Okullarına yoğun ilgi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından 'Her yaştan Tuzlalının spora erişim sağlaması' sloganıyla başlatılan Tuzla Belediyesi Spor Okulları yoğun ilgi görüyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından 'Her yaştan Tuzlalının spora erişim sağlaması' sloganıyla başlatılan Tuzla Belediyesi Spor Okulları yoğun ilgi görüyor. Toplam 14 farklı branşta verilen eğitimlere 6 bin 370 vatandaş ve sporcu katıldı. Özellikle çocukların yoğun ilgi gördüğü kurslarda eğitimler devam ediyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından 'Her yaştan Tuzlalının spora erişim sağlaması' sloganıyla başlatılan Tuzla Belediyesi Spor Okulları yoğun ilgi görüyor. Her yaştan vatandaşın katılabildiği derslerde futbol, basketbol, taekwondo, kick boks, jimnastik, step aerobik, pilates, masa tenisi, okçuluk, tenis, güreş, yüzme olmak üzere 14 farklı branşta eğitimlere 6 bin 370 vatandaş ve sporcu katılım sağlıyor. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği kurslarda eğitimler aralıksız sürüyor. Eğitimler, okulların spor salonlarında ve Tuzla Belediyesi'nin spor tesislerinde veriliyor.

"Spor, her yaştan Tuzlalı vatandaşımızın hakkıdır"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Her yaştan vatandaşımızı sporla buluşturmak amacıyla farklı branşlarda eğitimler düzenliyoruz. Özellikle çocuklarımızın bu eğitimlere katılması bizlere mutluluk veriyor. Çocuklarımız spor eşliğinde güçlü bir birey olma yolunda ilerlerken hem de arkadaşlık bağlarını kuvvetlendiriyorlar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tuzla Belediyesi Spor Okullarına yoğun ilgi - Son Dakika Spor


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