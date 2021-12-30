Üye Girişi
Tuzla Karting Pisti'nde yağmur altında müthiş yarış - Son Dakika

Tuzla Karting Pisti'nde yağmur altında müthiş yarış

30.12.2021 14:44
Tuzla Karting Pisti'nde yağmur altında müthiş yarış

Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde bulunan Karting Pisti, özel bir yarışa daha ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde bulunan Karting Pisti, özel bir yarışa daha ev sahipliği yaptı. Yarışmaya katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nu yarışta üç kere geçtiğini belirterek, "Yağmurda ilk defa denedim. Çok daha farklı bir tecrübe. Alışması zor oldu ama keyfi ayrı. Devamlı kayar mıyım spin atar mıyım diye yarıştık. Güzeldi. İlk üç içerisinde olduğumu düşünüyorum. Ben Kenan Abi'yi üç kere geçtim. Birinci olmalıyım" dedi.

Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde bulunan Karting Pisti, özel bir yarışa ev sahipliği yaptı. Yağmur altında gerçekleşen yarışa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Youtuber Bilal Hancı, Fatih Yasin, Adem Metan, Hakkı Alkan, Mustafa Akan, sanatçı Volkan Arslan katıldı. Yağmur altında geçen yarış, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Pist üzerinde spin atan katılımcılar eğlenceli anların yaşanmasına da sahne oldu. AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun karting araçları ile yaptığı şov ise izleyenleri hayran bıraktı.

Bilal Erdoğan: "Yağmur altında ilk kez yarıştım"

Yarış öncesi ve sonrası Teknoloji Editörü Hakkı Alkan'a açıklamalarda bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan," Yağmur olunca işler karıştı. Çünkü yağmurun dinamikleri değişik. Benim yağmur tecrübem yok. Yağmur olmasaydı iddialıydım. Kenan Sofuoğlu'na da yarışta geçerim" dedi. Yarış sonrasında ise, "Yağmurda ilk defa denedim. Çok daha farklı bir tecrübe. Alışması zor oldu ama keyfi ayrı. Devamlı kayar mıyım spin atar mıyım diye yarıştık. Güzeldi. İlk üç içerisinde olduğumu düşünüyorum. Ben Kenan Abi'yi üç kere geçtim. Birinci olmalıyım" dedi.

Kenan Sofuoğlu: "Yağmurda yarışacağız, sürprizler olabilir"

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu," Yarışacağım aracı bilmiyorum. Kendi aracım burada ama dediler ki aynı araçlara binelim. Rakiplerimin kim olduğunu bilmiyorum ama bayağı bir kalabalık gördüm. Tabi ki avantajım var. Yağmurda yarışacağız. O yüzden sürprizler olabilir" dedi.

Şadi Yazıcı: "Yarış çok iddialı"

Yarışa ev sahipliği yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Yağmur altında ölçülü ve tedbirli olacağız. Yarış çok iddialı. Yarışta çok ıslanacağımız kesin ama yarış çok ateşli geçecek. Ne kadar yağmur olursa olsun çok hararetli bir yarış olacak" dedi.

Mustafa Akan: "Tuzla Belediyesi'nin yapmış olduğu sosyal bir komplekse geldik"

Sosyal Medya Fenomeni Mustafa Akan," Bugün Tuzla Belediyesi'nin yapmış olduğu sosyal bir komplekse geldik. Bu yarışlara ilk defa katılacağım. Gayet güzel bir ortam. Ben kendime göre iddialı bir adamım. Normalde her konuda tevazu sahibiyim ama iyi bir otomobilci olduğumu düşünüyorum. Daha önce 9 kere ralli şampiyonluğum var. Dolayısıyla burada iddialıyım" dedi.

Adem Metan: "Bugünki rakiplerimiz de çok güçlü"

Sosyal medya içerik üreticisi Adem Metan, ise "Bugün bir kez daha sahalardayız. En son burada yarıştığımız zaman Kafalar grubu bana çok ciddi bir hareket yapmışlardı. Ekip üç kişi olunca biraz zorlanmıştım. Bugün ki rakiplerimiz de çok güçlü. Bilal Erdoğan, Kenan Sofuoğlu, Şadi Yazıcı, Hakkı Alkan, Kafalar var. Bakalım ne olacak" dedi. - İSTANBUL

Tuzla Karting Pisti'nde yağmur altında müthiş yarış
Tuzla Karting Pisti'nde yağmur altında müthiş yarış
Tuzla Karting Pisti'nde yağmur altında müthiş yarış
Tuzla Karting Pisti'nde yağmur altında müthiş yarış
Tuzla Karting Pisti'nde yağmur altında müthiş yarış
Tuzla Karting Pisti'nde yağmur altında müthiş yarış

YORUMLAR
500

Tuzla Belediyesi, Kenan Sofuoğlu, Türkiye, Tuzla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tuzla Karting Pisti'nde yağmur altında müthiş yarış - Son Dakika Spor


Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Fenerbahçe milyarlık kayıplarının telafisi için ilk adımı attı! Fenerbahçe milyarlık kayıplarının telafisi için ilk adımı attı!         
14:55
Bilal Erdoğan'ı ilk kez böyle göreceksiniz! Pistte kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan edemedi Bilal Erdoğan'ı ilk kez böyle göreceksiniz! Pistte kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na..         
14:39
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da..         
13:07
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı         
12:25
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan görüntü! Sosyal medyada gündem oldu Fenerbahçe taraftarını çıldırtan görüntü! Sosyal medyada gündem oldu         
00:03
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı         
22:42
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor         
20:49
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18

Son Dakika Haberleri
14:58 Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor
14:56 Yeni görüşme iddiası! Erdoğan ve Esad, PKK'ya karşı ortak operasyonda anlaştı mı?
14:54 Fenerbahçe milyarlık kayıplarının telafisi için ilk adımı attı!
14:45 Son 3 gün! İşte emekli zammı için masadaki formüller
14:34 Kılıçdaroğlu'ndan MEB çıkarması sonrası bir açıklama daha: O zincirler sizi korumayacak
14:23 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir deri bir kemik kaldı: Halkım için yemek yemiyorum
14:13 Dövizdeki düşüş tüketiciye fiyat iadesinin yolunu açtı
14:02 Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek
13:59 Hasta bakıcı, yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırıda bulundu! Savunması ''Üzgünüm'' oldu
13:46 Eksi 60 dereceyi gördüler! Dünyanın en soğuk kenti, kendi rekoruna yaklaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 15:02:18. #1.12#
SON DAKİKA: Tuzla Karting Pisti'nde yağmur altında müthiş yarış - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement