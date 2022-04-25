Tuzlaspor-Adanaspor maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 4-1 yenen Tuzlaspor'un teknik direktörü Şenol Fidan, kalan 4 maçtaki tüm puanlara talip olduklarını söyledi.

Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fidan, puan durumu sebebiyle bıçak sırtı bir maç oynadıklarını aktardı.

Önlerindeki 5 zorlu maçın ilkini geride bıraktıklarını vurgulayan Fidan, şöyle konuştu:

"Adanaspor ligimizde ender üçlü savunma yapan takımlardan biri. 4 golle önemli bir maçtan 3 puanla ayrıldık. Aklımızın bir köşesinde hep play-off var. Play-off'u kovalama hedefimiz hep var. Hedefsiz olmuyor. Bu felsefeyle işimize başlamıştık. Kalan 4 maç var, puanların hepsine talibiz. Eyüpspor ile maçımız olduğu için yakalama adına bir avantaj olarak görüyorum."

Karafırtınalar: "Erken goller bizi oyundan düşürdü"

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, her iki devrenin başında yedikleri gollerin kendilerini oyundan düşürdüğünü dile getirdi.

Tuzlaspor'u galibiyetinden ötürü kutlayan Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"Rakibi tebrik ediyoruz, önemli bir skorla kazandılar. İlk ve ikinci yarı başında yediğimiz goller bizi oyundan düşürdü. İlk yarı oyuna daha çok ortak olduk ama devreye mağlup girdik. İkinci yarı başında yediğimiz 2 golle tamamen oyundan düştük. Bir haftada üçüncü maçı oynadık, kolay değil. Ligi yakışır yerde bitirmek için kalan maçlarda elimizden geleni yapacağız."