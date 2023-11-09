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Net bir dille yalanladılar! Tuzlaspor'dan kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturması ile ilgili açıklama - Son Dakika

Net bir dille yalanladılar! Tuzlaspor'dan kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturması ile ilgili açıklama

09.11.2023 16:54  - Güncelleme: 17:21

Tuzlaspor, kulüp başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında ''Kara para aklama'' ve ''Yasa dışı bahis'' iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ''Tarafımıza ulaşmış bir soruşturma evrakı olmamakla birlikte, ilk basın açıklaması yaptığımız günden beri görevlileri bu yönde göreve davet ettiğimiz aşikardır" denildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "mal varlığı değerlerini aklama", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından soruşturma açıldığı haberi sonrası Tuzlaspor'dan açıklama geldi.

"KARALAMA KAMPANYASI KULÜBÜMÜZÜ YIPRATTI"

Tuzlaspor'dan yapılan açıklamada, "Belirtmek isteriz ki, tarafımıza ulaşmış bir soruşturma evrakı olmamakla birlikte, ilk basın açıklaması yaptığımız günden beri görevlileri bu yönde göreve davet ettiğimiz aşikardır. Kulübümüz aleyhine çıkan haberler ve karalama kampanyası sebebiyle kulübümüz oldukça yıpranmıştır. Bu nedenle yapılacak her türlü soruşturmada, kulübümüz ve yöneticilerinin aklanarak söz konusu yıpranmaya son verileceğine inancımız tamdır." denildi.

"CEZAİ İŞLEMLER BAŞLATACAĞIZ"

Açıklamanın devamında ise, "Soruşturma sonunda kulübümüzün söz konusu iddialarla bir ilişkisinin bulunmadığının ortaya çıkmasını müteakip, kulübümüz aleyhine hukuki dayanaktan yoksun söz konusu iddiaları ileri sürenler hakkında maddi, manevi talepli davalar ile ve cezai anlamda işlemler başlatacağımızı bildirmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.

Tuzlaspor, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturması ile ilgili sessizliğini bozdu

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Net bir dille yalanladılar! Tuzlaspor'dan kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturması ile ilgili açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Net bir dille yalanladılar! Tuzlaspor'dan kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturması ile ilgili açıklama - Son Dakika
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