TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan THY'ye ziyaret - Son Dakika

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Türk Hava Yolları Genel Sekreteri Abdullah Kelkitli, TVF Organizasyon ve Pazarlama Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan ve TVF Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı da bulundu. TVF Başkanı Üstündağ, Türk Hava Yolları Yönetimine yeni dönemde başarı dileklerini sundu.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türk voleyboluna katkı ve destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Ziyaretin sonunda TVF Başkanı Üstündağ Türk Hava Yolları markası ve THY Spor Kulübü olarak Türk voleyboluna yapmış olduğu destek ve katkılardan dolayı Prof. Dr. Ahmet Bolat'a isminin yazılı olduğu forma ve teşekkür plaketi takdim etti.

- İstanbul