Twente-Fenerbahçe maçının ilk 11\'leri açıklandı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaşacak. Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Sam Barrott olacak. Maç TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımını 2-1 ile geçen Fenerbahçe, ligde de Antalyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.Sarı-lacivertli ekip, Twente deplasmanından galibiyetle ayrılarak bu kulvardaki iddiasını ortaya koymayı hedefliyor. Ev sahibi ekip ise UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kalmıştı.

İLK 11'LER

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Regeer, Vlap, Steijn, Van Bergen, Van Wolfswinkel, Lammers

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, En-Nesyri.

ARALARINDAKİ 5. RESMİ MA.

Fenerbahçe, Twente ile 5. resmi maçına çıkacak. İki takımın daha önce oynadığı 4 eşleşmede sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Rakibiyle ilk olarak 2009-10 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe, evinde 2-1 mağlup olduğu rakibini deplasmanda 1-0 ile geçmişti. İki ekip geçtiğimiz sezon ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe, rakibini evinde 5-1, deplasmanda ise 1-0 ile mağlup etmeyi başarmıştı.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ 276. MAÇI

Twente ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 276. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 275 müsabakada 110 galibiyet ve 109 mağlubiyet yaşarken, 56 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde 392 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDEKİ 138. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 137 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 61 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 33 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 193 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 172 gole engel olamadı.