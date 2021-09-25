TYF 2021 Optimist Türkiye Şampiyonası, Bodrum'da başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen TYF 2021 Optimist Türkiye Şampiyonası başladı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya, 49 kulüpten 374 sporcu katıldı.

Organizasyonun ilk gününde yarışlar, rüzgarın yetersiz olması nedeniyle geç başladı. Sporcular, yarışı önde tamamlayabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonanın başhakemi Hakan Kütük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgarın geç esmeye başladığını ancak çok güzel yarışlar yaptırdıklarını söyledi.

Optimist sınıfı için milli takım seçme yarışı da olan şampiyona, 30 Eylül'de son gün yarışlarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.