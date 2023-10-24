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Darısı ağabeylerinin başına! U19'da Galatasaray, Bayern Münih'i sahadan sildi - Son Dakika

Darısı ağabeylerinin başına! U19'da Galatasaray, Bayern Münih'i sahadan sildi

Son Güncelleme: 24.10.2023 16:15

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19 Takımı, sahasında Bayern Münih U19'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Galatasaray U19 ile Bayern Münih U19, UEFA Gençlik Ligi'nde İstanbul'da karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 2-1 kazandı.

HAMZA VE RECEP GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Hamza Akman ve 25. dakikada Recep Dilek kaydetti. Bayern Münih'in tek golü ise 28. dakikada Adam Aznou'dan geldi.

U19'da Galatasaray, Bayern Münih'i 2 golle geçti

GALATASARAY SİFTAH YAPTI

Bu sonuçla birlikte Galatasaray gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 3 yaptı. Bayern Münih ise 3 puanda kaldı. İki ekip bir sonraki grup maçında yine rakip olacak ve Almanya'da karşılaşacak.

U19'da Galatasaray, Bayern Münih'i 2 golle geçti

Bayern Münih, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Darısı ağabeylerinin başına! U19'da Galatasaray, Bayern Münih'i sahadan sildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Darısı ağabeylerinin başına! U19'da Galatasaray, Bayern Münih'i sahadan sildi - Son Dakika
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