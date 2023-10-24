Galatasaray U19 ile Bayern Münih U19, UEFA Gençlik Ligi'nde İstanbul'da karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Hamza Akman ve 25. dakikada Recep Dilek kaydetti. Bayern Münih'in tek golü ise 28. dakikada Adam Aznou'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 3 yaptı. Bayern Münih ise 3 puanda kaldı. İki ekip bir sonraki grup maçında yine rakip olacak ve Almanya'da karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Darısı ağabeylerinin başına! U19'da Galatasaray, Bayern Münih'i sahadan sildi - Son Dakika