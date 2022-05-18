U19 derbisinde kazanan Galatasaray

Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı, U19 Elit Gelişim Ligi'nin 28. hafta maçında Fenerbahçe U19 ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazandı.

U19 Elit Gelişim Ligi'nin 28. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini 32. dakikada Emirhan Kayar ve 39. dakikada Taha Aydınlı kaydetti. Sarı-lacivertlilerin tek golünü ise 74. dakikada Umut Yaşar Keçeci attı. - İSTANBUL