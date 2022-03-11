U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda tarihi başarı - Son Dakika
Üye Girişi

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda tarihi başarı

11.03.2022 22:54
U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda tarihi başarı

Bulgaristan'da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, kadınlar serbest stilde Avrupa şampiyonu oldu.

Bulgaristan'da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, kadınlar serbest stilde Avrupa şampiyonu oldu. 23 ülkenin katıldığı turnuvayı 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamlayan milli sporcular, Cumhuriyet tarihinde kadınlarda ilk kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Plovdiv şehrinde yapılan U23 Avrupa Güreş Şampiyonasında grekoromen erkeklerde Avrupa ikincisi olan Türkiye, kadınlar serbest stilde de oldukça başarılı sonuçlara imza attı. Erzincan Üzümlü Spor Kulübü sporcusu Ahıska Türkü Elvira Kamaloğlu, 57 kg'da Avrupa şampiyonu olarak Türkiye'ye, grekoromen erkeklerden sonra altın madalya getiren ikinci isim oldu. U23 kadınlarda Aslı Demir gümüş madalya kazanırken, Türkiye'yi Avrupa'nın zirvesine taşıyan yolda Rahime Arı, Zeynep Yetgil, Yağmur Çakmak ve Mehtap Gültekin de bronz madalya kazanarak gurur yaşattı.

23 ülkeden sporcunun katıldığı şampiyonada kadınlar serbest stilde Türkiye, 143 puan toplayarak kadınlarda ilk kez Avrupa şampiyonu olurken, 120 puan toplayan Macaristan ikinci ve 118 puan toplayan Polonya da üçüncülüğü elde etti.

Madalya tablosu

Altın madalya:

57 kg Elvira Kamaloğlu

Gümüş madalya:

68 kg Aslı Demir

Bronz madalya:

53 kg Rahime Arı

55 kg Zeynep Yetgil

65 kg Yağmur Çakmak

76 kg Mehtap Gültekin - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı Yasemin Adar Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası başladı Yasemin Adar Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası başladı Yasemin Adar U17 Kadınlar Güreş Şampiyonası sona erdi Yasemin Adar U17 Kadınlar Güreş Şampiyonası sona erdi

Türkiye, Gümüş, Altın, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda tarihi başarı - Son Dakika


Son Dakika
23:20 Hakemliği bırakma kararı almışlardı! Nihat Özdemir aradı, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler geri geldi
22:45 Kar yağışı şiddetini artırdı! Bolu Dağı D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı
22:38 Azerbaycan'dan Ermenistan yönetimine 5 maddelik yeni teklif
22:28 Zeki Çelik, Lille'den ayrılıyor! Yeni kulüple anlaşma sağlandı
22:24 Yağları market raflarında gören koşuyor! Vatandaşın endişesi yağ yüklü gemilere rağmen azalmadı
22:14 Ukrayna Savunma Bakanı korkuttu: Rusya, Belarus Cumhuriyeti topraklarındaki çok sayıda yerleşim yerini vurmaya hazırlanıyor
21:36 Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI en yüksek irtifaya çıktı
21:31 Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, rekor tazminat davası açtı
20:49 Maça gölge düşüren korkunç olay! 8 futbolcu hakeme saldırdı
20:23 Messi yakın arkadaşları tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu: Yaptığı sahtekarlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 23:29:59. #1.12#
SON DAKİKA: U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda tarihi başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement