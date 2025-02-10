Galatasaray, Przemyslaw Frankowski transferini KAP'a bildirdi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Przemyslaw Frankowski transferini KAP'a bildirdi

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Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için futbolcu ve kulübü Lens ile her konuda anlaştı. Sarı-kırmızılıların KAP'a bildirdiği Frankowski, transferi tamamlamak için bu akşam 20.00-20.30 sularında İstanbul'a gelecek. Cimbom, bu transfer için kiralama bedeli, zorunlu satın alma opsiyonu ve bonuslar dahil 10 milyon euro ödeyecek.

10.02.2025 17:30  Güncelleme: 18:12
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Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina ve Carlos Cuesta'yı kadrosuna katan Galatasaray, sağ bek transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemde olan Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna kattı.

GALATASARAY, LENS'İ KİRALIK TRANSFERE İKNA ETTİ

Galatasaray, Polonyalı futbolcunun transferi için kulübü Lens ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için oyuncu ve kulübü Lens'i ikna etti.

TRANSFER KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray Kulübü, KAP'a yaptığı açıklamada; "Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

UÇAKTAN VİDEO GELDİ: BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Przemyslaw Frankowski, Galatasaray'a transferini tamamlamak için bu akşam (pazartesi) İstanbul'a gelecek. Frankowski'yi taşıyan uçak, saat 20.00-20.30 sularında İstanbul'a inecek. Sarı-kırmızılılar, deneyimli futbolcunun uçaktan videosunu paylaştı. Franskowski, Türkçe "Merhaba Galatasaray ailesi" diyerek sarı-kırmızılı taraftarlara ilk mesajını verdi.

Uçağa bindi, geliyor: Galatasaray, 5. transferini KAP'a bildirdi

SATIN ALMA OPSİYONU NE KADAR?

L'Equipe'te yer alan haberde; Frankowski'nin Lens'ten 2 milyon euro maaşla yeni kontrat ve 2.5 yıllık yeni sözleşme istediği ancak Fransız kulübünün, 2028'de bitecek sözleşmesinin verdiği güçle bu teklifi reddettiği; Polonyalı oyuncunun da veda talebini kulüp yönetime ilettiği belirtildi.

Polonyalı oyuncunun Lens'ten istediği 2 milyon euro maaşı Galatasaray'dan alacağı, 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı vurgulandı. Sarı-kırmızılılar, Lens'in 10 milyon euro fiyat biçtiği Frankowski için 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. zorunlu satın alma opsiyonu ise 8 milyon euro.

ANTRENMAN YAPMAYI VE OYNAMAYI REDDETTİ

Öte yandan Foot Mercato'daki haberde Frankowski'nin Galatasaray'a transfer olmak için Lens'e rest çektiği ve Fransız ekibinde antrenmana çıkmayı ve oynamayı reddettiği öne sürüldü.

BU SEZON PERFORMANSI

Frankowski, Galatasaray'a transfer durumu nedeniyle Lens'in ligde son oynadığı Nice maçının kadrosunda yer almamıştı. Lens'te bu sezon 21 maçta süre bulan Polonyalı futbolcu, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

Galatasaray, Przemyslaw Frankowski transferini KAP\'a bildirdi

Galatasaray, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Przemyslaw Frankowski transferini KAP'a bildirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ramazan Sözata:
    Ahlaksıza, ahlaksız olduğunu unutturursaniz size ahlak dersi vermeye çalışır.. ACUN Fenere As başkan olduğundan bu yana on yıllardır devam eden ezeli rekabet, ezeli düşmanlığa dönüştü.. 85 6 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Boşa transfer yapıyorlar ligde ikinci olacaklar. Avrupadan da elenecekler 9 53 Yanıtla
  • Wolf_man666 null:
    Gerek yokki transfere! zaten Hakemler ve Tff onlarla 15 44 Yanıtla
  • Çelikk:
    Aslanım Benim GS Herşey Yolunda Gibi Görünüyor 37 10 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Yolu eziktaztan geçen herkes pişman. Küçük grszlar şehrinin büyüklerinden FBli ya da GSlı oluyor. Çok şükür biz şehrimizin en büyüğü; Gururluyuz Güçlüyüz Ankaragüçlüyüz! 28 9 Yanıtla
  • Chef Cecey:
    gs kulubunun derhal devlet tarafindan arastirilmasi gerekiyor maliye ve siber suclar burosu tarafindan 5 25 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    s...timin tinerci Ferhat eseri sen de yüz olsa bu kadar insan valideciğine övgüler diziyor sen halen burdasın :) 25 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FENEV IN SOL TARAFINDA KOSTİC VE KARSISINDA YENI VURUCUSU FRAN VURUR VURUR GEÇER 13 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    levent senin validene neler neler gidip geliyor ahh bir bilsen :)) 1 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MIDE BULANTIN VARSA BI TAHLIL YAPTIR 10 2 Yanıtla
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