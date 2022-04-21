Uçağı ringe çevirdi! Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü - Son Dakika
Üye Girişi

Uçağı ringe çevirdi! Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü

21.04.2022 21:21

Efsane boksör Mike Tyson, uçakta kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranını kırmadı. Fotoğrafla kalmayan yolcunun kendisini sürekli rahatsız etmesi üzerine sinirden çılgına dönen Tyson, yumruklarını konuşturdu. Yolcuyu adeta ring üzerinde rakiplerini yumrukladığı gibi yumruklayan Tyson'ın daha sonra uçaktan indiği belirtildi.

Uçak yolculuğu sırasında arka koltuğunda oturan bir yolcuyu döven efsane boksör Mike Tyson gündeme oturdu.

MIKE TYSON ÇILGINA DÖNDÜ

San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan Florida'ya seyahat etmek üzere uçağa binen Tyson, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranın talebini geri çevirmedi. Ancak tam arka koltuğunda oturan yolcunun efsane boksörü rahatsız etmeyi sürdürmesi sonrası Tyson adeta çılgına döndü. 55 yaşındaki Tyson bir anda ayağa kalkarak yolcuyu yumruklamaya başladı.

Uçağı ringe çevirdi! Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü

"NE OLDUĞUNU ANLAMADIK"

Görüntülerde Tyson'ın bir kişiyi seri şekilde yumrukladığı görülürken, onu durdurmaya çalışan kişinin ise "Hey Mike! Kes şunu" diye bağırdığı duyuluyor. Olayları video kaydına alan kişi "Oğlum Mike Tyson tarafından dövüldü. Evet, kafayı yedi. Sadece imza istiyordu. Ne olduğunu anlamadık" ifadelerini kullandı.

Uçağı ringe çevirdi! Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü

TYSON UÇAĞI TERK ETTİ

Eski ağır sıklet dünya şampiyonuna yakın kaynaklar, yolcunun sarhoş olduğunu ve Tyson'ı kışkırtmaya çalıştığını belirtti. Görgü tanıkları, olayın ardından Mike Tyson'ın uçaktan indiğini ifade etti. Yumruklanan ve yüzü kanlar içinde kalan yolcu tedavi altına alındıktan sonrapolis tarafından ifadesine başvuruldu.

YORUMLAR
500

Mike Tyson, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uçağı ringe çevirdi! Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü - Son Dakika


Son Dakika
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu'nda alınan yeni kararları paylaşacağız
20:37 Ali Koç konuştu, Galatasaray'dan yanıt gecikmedi!
20:33 Twitter'ı satın almak için Elon Musk, 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladı
20:26 Koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi
20:26 Türkiye'den Irak'a 'Pençe-Kilit' notası!
19:56 Fenerbahçe, Nwakaeme ile prensip anlaşmasına vardı
19:24 Dünyaca ünlü futbolcu Harry Maguire evinde bomba paniği yaşadı
18:56 CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya eleştiri: Ne yapmaya çalışıyorsunuz, Türkiye'de tekrar bombalar mı patlayacak?
18:44 Antalyaspor'dan Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk'e yanıt
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 21:35:22. #1.12#
SON DAKİKA: Uçağı ringe çevirdi! Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement