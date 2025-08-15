Uçak indi! Taylan Bulut, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'da - Son Dakika
15.08.2025 17:26
Beşiktaş, Schalke 04'ün 19 yaşındaki sağ beki Taylan Bulut'u renklerine bağladı. Genç oyuncu, sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a geldi.

Yeni sezon öncesi sağ bek pozisyonu için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, mutlu sona ulaştı.

BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş, Alman ekibi Schalke 04 forması giyen 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut'un transferinde anlaşmaya vardı. Genç futbolcu,sağlık kontrolleri ve imza için 17.15 sularında İstanbul'a geldi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Öte yandan Beşiktaş'ın bu transfer için ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu. Siyah-beyazlılar, bu transfer için Alman ekibine 6 milyon euro bonservis ödeyecek. Taylan Bulut ile de 5 yıllık sözleşme imzalanacak.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 29 maçta forma giyen genç sağ bek, bu maçlarda 1 gol, 1 asist kaydetti. Taylan Bulut'un, piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mcakiralp_2024:
    çöp transfere devamke 5 5 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Beşiktaş bu zihniyetle en az 10 sene daha şampiyonluğu bırak ilk 3 e giremez ! 2 4 Yanıtla
  • mustii:
    sallamayın ne zamandan belli 2. ligde oynayan yıldız oluyor Arda Güler amatör o zaman 1 4 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    TESLO TAYLAN LAN BU 0 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BUNA KAC MİLYON KEYM TU YAZDINIZ 0 1 Yanıtla
