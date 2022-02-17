UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Çek ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada orta sahada topu alan Sor'un sol kanattan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
20. dakikada sağ kanattan rakiplerini geçerek ceza sahası içine giren Holes'in çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay'dan döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Holes'in vuruşu direğin yanından dışarıya çıktı.
27. dakikada Osayi-Samuel'in ceza yayı solundan plase vuruşuna top sağ direğin yanından dışarıya gitti.
45. dakikada Plavsic'in ceza sahası içi sol tarafından vuruşunda arka direkten dönen topu alan Traore'nin kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
Stat: Ülker
Hakemler: Maurizio Mariani xx, Daniele Bindoni xx, Alberto Tegoni xx
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Nazım Sangare xx, Kim Min-jae xx, Attila Szalai xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Mert Hakan Yandaş xx, Jose Sosa xx, Osayi-Samuel xx, Miha Zajc xx, Dimitrios Pelkas xx, Enner Valencia xx
Yedekler: Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Ozan Tufan, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Ruhan Arda Aksoy, Arda Güler, Marcel Tisserand, Erkan Arda Çağdaş, Bora Çuha
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Slavia Prag: Mandous xx, Ousou xx, Holes xx, Kacharaba xx, Traore xx, Sevcik xx, Plavsic xx, Schranz xx, Dorley xx, Sor xx, Olayinka xx
Yedekler: Kolar, Sirotnik, Talovlerov, Tecl, Samek, Horsky, Madsen, Krmencik, Lingr
Teknik Sorumlu: Jaroslav Köstl
Gol: Traore (dk. 45) (Slavia Prag)
Sarı kart: Miha Zajc (Fenerbahçe) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fenerbahçe: 0 Slavia Prag: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor