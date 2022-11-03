Konferans Ligi'nde hedef, grubu lider bitirip doğrudan son 16 turuna kalmak! İşte Başakşehir-Hearts maçının ilk 11'leri - Son Dakika
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Konferans Ligi'nde hedef, grubu lider bitirip doğrudan son 16 turuna kalmak! İşte Başakşehir-Hearts maçının ilk 11'leri

03.11.2022 17:47
Konferans Ligi'nde hedef, grubu lider bitirip doğrudan son 16 turuna kalmak! İşte Başakşehir-Hearts maçının ilk 11'leri

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir, sahasında konuk edeceği Hearts'i devirerek grubu lider bitirip, direkt olarak son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Saat 18.30'da oynanacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında Medipol Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla sahasında karşılaşacak. Temsilcimiz mücadeleyi kazanması durumunda Fiorentina maçının sonucuna bakmaksızın grubunu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdıracak.

EKSİKLER

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ve Lucas Biglia, bu mücadelede forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin de bu mücadelede oynama şansı bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Ömer Ali, Berkay, Aleksic, Deniz Türüç, Mounir, Okaka

Hearts: Gordon, Atkinson, Sibbick, Neilson, Smith, Cochrane, Smith, Devlin, Grant, Forrest, Henderson

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Son Dakika Spor Konferans Ligi'nde hedef, grubu lider bitirip doğrudan son 16 turuna kalmak! İşte Başakşehir-Hearts maçının ilk 11'leri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konferans Ligi'nde hedef, grubu lider bitirip doğrudan son 16 turuna kalmak! İşte Başakşehir-Hearts maçının ilk 11'leri - Son Dakika
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