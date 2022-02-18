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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar - Son Dakika

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar

18.02.2022 01:35
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Bu turnuvada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçları tamamlandı. 24 Şubat'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından Son 16 Turu'na yükselecek takımlar belli olacak. Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

PSV: 1 - Maccabi Tel Aviv: 0

FENERBAHÇE: 2 - Slavia Prag: 3

Midtjylland: 1 - PAOK: 0

Rapid Wien: 2 - Vitesse: 1

Olimpik Marsilya: 3 - Karabağ: 1

Leicester City: 4 - Randers: 1

Celtic: 1 - Bodo/Glimt: 3

Sparta Prag: 0 - Partizan: 1 - İSTANBUL

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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Fenerbahçe, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar - Son Dakika Spor


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