Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası başlıyor! Dinamo Kiev maçının 11'ler açıklandı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası başlıyor! Dinamo Kiev maçının 11'ler açıklandı

08.09.2022 18:34
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası başlıyor! Dinamo Kiev maçının 11'ler açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçına Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Dinamo Kiev, 20 ve 27 Temmuz'da oynanan maçlar sonunda Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda saf dışı bırakmıştı. "Bu eşleşme boğazımda düğüm gibi kaldı" diyen Jorge Jesus ve öğrencileri rövanşı almaya kararlı. Saat 19.45'te başlayacak mücadelede Macaristan'dan Tamas Bognar düdük çalacak. Takımların ilk 11'leri açıklandı.

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rakibine elenen temsilcimiz, bu karşılaşmayı kazanarak o maçın rövanşını almanın hedefinde.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de son transfer Michy Batshuayi ile sakatlığı düzelen Serdar Aziz'in bu maçta forma giymesi bekleniyor. Öte yandan sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile UEFA kadrosuna bildirilmeyen Lemos, Novak ve Bruma'un yanı sıra Serdar Dursun maç kadrosuna dahil edilmedi.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Henrique, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Arao, Crespo, Alioski, Joao Pedro, Joshua King, Rossi

Dinamo Kiev:Buschan, Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Kabaiev, Buyalskiy, Garmash

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası başlıyor! Dinamo Kiev maçının 11'ler açıklandı - Son Dakika


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