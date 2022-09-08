Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rakibine elenen temsilcimiz, bu karşılaşmayı kazanarak o maçın rövanşını almanın hedefinde.
Fenerbahçe'de son transfer Michy Batshuayi ile sakatlığı düzelen Serdar Aziz'in bu maçta forma giymesi bekleniyor. Öte yandan sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile UEFA kadrosuna bildirilmeyen Lemos, Novak ve Bruma'un yanı sıra Serdar Dursun maç kadrosuna dahil edilmedi.
Fenerbahçe: Altay, Henrique, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Arao, Crespo, Alioski, Joao Pedro, Joshua King, Rossi
Dinamo Kiev:Buschan, Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Kabaiev, Buyalskiy, Garmash
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası başlıyor! Dinamo Kiev maçının 11'ler açıklandı - Son Dakika