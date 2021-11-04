UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)

17. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte yapılan kafa vuruşunda top kaleye doğru yöneldi. Van Aanholt topu çizgiden çıkardı.

13. dakikada ceza sahası dışı sol tarafta topu alan Halil'in ceza yayı dışına verdiği topta Feghouli'nin direkt yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

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