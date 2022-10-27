Fenerbahçe ile Rennes, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleyi sarı-lacivertliler kazanması durumunda, grup liderliğini garantileyecek ve Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdıracak.
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ile Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanarak oyun alanını terk eden İsmail Yüksek de Rennes karşısında oynayamayacak. Öte yandan bireysel çalışmalarını sürdüren Joshua King'in de maç kadrosunda olması beklenmiyor.
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Arao, Lincoln Henrique, İrfan Can, Valencia, Pedro
Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Gouiri, Majer
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, sahasında Rennes'i ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. - Son Dakika