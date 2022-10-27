Fenerbahçe, sahasında Rennes'i ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. - Son Dakika
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Fenerbahçe, sahasında Rennes'i ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

27.10.2022 18:36
Fenerbahçe, sahasında Rennes'i ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Rennes'i konuk ediyor. Saat 19.45'te başlayacak maçı Sırp hakem Novak Simovic düdük çalacak. Temsilcimiz mücadeleyi kazanması halinde Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdıracak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe ile Rennes, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleyi sarı-lacivertliler kazanması durumunda, grup liderliğini garantileyecek ve Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdıracak.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ile Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanarak oyun alanını terk eden İsmail Yüksek de Rennes karşısında oynayamayacak. Öte yandan bireysel çalışmalarını sürdüren Joshua King'in de maç kadrosunda olması beklenmiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Arao, Lincoln Henrique, İrfan Can, Valencia, Pedro

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Gouiri, Majer

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Fenerbahçe, Rennes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, sahasında Rennes'i ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, sahasında Rennes'i ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. - Son Dakika
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