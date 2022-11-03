Dinamo Kiev'e konuk olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Arda Güler sürprizi! İşte temsilcimizin ilk 11'i - Son Dakika
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Dinamo Kiev'e konuk olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Arda Güler sürprizi! İşte temsilcimizin ilk 11'i

03.11.2022 21:51
Dinamo Kiev'e konuk olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Arda Güler sürprizi! İşte temsilcimizin ilk 11'i

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda Dinamo Kiev ile oynayacağı maçta 11'ler belli oldu. Jorge Jesus, saat 23.00'te başlayacak maçta Arda Güler'e ilk 11'de şans verdi.

Dinamo Kiev ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Gruptan lider çıkma planları yapan temsilcimiz Dinamo Kiev'i yenmesinin yanı sıra averajını yükseltmek için de çaba gösterecek.

EKSİKLER

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Gustavo Henrique, Luan Peres ile İrfancan Eğribayat maç kadrosunda yer almıyor. Dinamo Kiev'de Boyko, sol bek Dubinchak, orta saha oyuncusu Shaparenko ve forvet Supryaga oynayamayacak. Lonwijk ile forvet Kulach ise UEFA kadrosunda yer almadığı için kadroda olmayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Sydorchuk, Shepeliev, Tsygankov, Buyalskiy, Vanat, Besedin

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Arda, Valencia, Batshuayi

YORUMLAR
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Son Dakika Spor Dinamo Kiev'e konuk olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Arda Güler sürprizi! İşte temsilcimizin ilk 11'i - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dinamo Kiev'e konuk olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Arda Güler sürprizi! İşte temsilcimizin ilk 11'i - Son Dakika
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